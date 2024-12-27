Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

KALEIDOSKOP 2024: Pernikahan Fenomenal para Artis

Novita Melieyana , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |13:56 WIB
KALEIDOSKOP 2024: Pernikahan Fenomenal para Artis
KALEIDOSKOP 2024: Pernikahan Fenomenal para Artis. (Foto: Rizky Febian dan Mahalini/Axioo)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan fenomenal para artis Tanah Air akan diulas dalam Kaleidoskop 2024 Okezone kali ini. Seakan tak ingin disorot media, deretan artis ini menikah diam-diam dan memberi kejutan kepada penggemarnya. 

Bahkan ada dari mereka yang tak pernah diketahui dekat namun tiba-tiba mengucap janji sehidup semata. Ada pula yang telah lama berpacaran namun menggelar pernikahan secara diam-diam.

4 Pernikahan Fenomenal para Artis di 2024 

1.Pevita Pearce dan Mirzan Meer

Pevita Pearce dan Suami
KALEIDOSKOP 2024: Pernikahan Fenomenal para Artis. (Foto: Pevita Pearce dan Mirzan Meer/Instagram)

Pevita Pearce lama tak mempublikasikan hubungan asmaranya di media sosial. Namun pada 20 Oktober silam, dia mengumumkan pernikahannya dengan pengusaha Malaysia, Mirzan Meer. 

Pernikahan mereka digelar sangat eksklusif dan hanya dihadiri keluarga dan sahabat dekat. Saat prosesi ijab kabul, Pevita terlihat cantik dalam balutan baju kurung Melayu dan veil berwarna putih.

Mirzan yang dikenal kaya raya tersebut diketahui hanya memberikan maskawin berupa uang tunai sebesar 10 Dinar atau setara dengan Rp500.000. Fakta soal mahar sang aktris sempat begitu menyita perhatian publik kala itu.

2.Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad

Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad
KALEIDOSKOP 2024: Pernikahan Fenomenal para Artis. (Foto: Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad/Instagram)

Pernikahan mengejutkan para artis selanjutnya adalah Salshabilla Adiani dan Ibrahim Risyad. Pasangan ini menggelar ijab kabul dan resepsi pernikahan mewah di Hotel Ayana Jakarta, pada 7 Juli 2024.  

