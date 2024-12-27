Inul Daratista Tetap Manggung di Akhir Tahun: Biar Bisa Bayar Pajak

Inul Daratista Tetap Manggung di Akhir Tahun: Biar Bisa Bayar Pajak. (Foto: Instagram/@inul.d)

JAKARTA - Inul Daratista tetap bekerja jelang perayaan Tahun Baru. Tak hanya satu job, ternyata dia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan hingga awal tahun depan.

Pada 28 Desember 2024, dia dijadwalkan manggung tampil di Batu Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, ibu satu anak tersebut akan tampil di Probolinggo, pada 4 Januari 2025.

“Bismillah, liburan sambil mengais cuan. Biar bisa bayar pajak yang menjulang tahun depan,” ujarnya seperti dikutip dari unggahannya di Instagram, pada Jumat (27/12/2024).

Tampaknya, Inul sekaligus menyindir perihal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025. Namun, pemerintah membebaskan PPN untuk bahan-bahan pokok pada 2025.

Inul Daratista dalam perjalanan ke Jawa Timur untuk manggung di akhir tahun. (Foto: Instagram/@inul.d)

Pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan ekonomi berupa insentif perpajakan yang diberikan untuk pembebasan PPN mencapai Rp265,5 triliun pada 2025.