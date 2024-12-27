Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inul Daratista Tetap Manggung di Akhir Tahun: Biar Bisa Bayar Pajak

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |07:05 WIB
Inul Daratista Tetap Manggung di Akhir Tahun: Biar Bisa Bayar Pajak
Inul Daratista Tetap Manggung di Akhir Tahun: Biar Bisa Bayar Pajak. (Foto: Instagram/@inul.d)
A
A
A

JAKARTA - Inul Daratista tetap bekerja jelang perayaan Tahun Baru. Tak hanya satu job, ternyata dia harus menyelesaikan beberapa pekerjaan hingga awal tahun depan. 

Pada 28 Desember 2024, dia dijadwalkan manggung tampil di Batu Malang, Jawa Timur. Selanjutnya, ibu satu anak tersebut akan tampil di Probolinggo, pada 4 Januari 2025.

Bismillah, liburan sambil mengais cuan. Biar bisa bayar pajak yang menjulang tahun depan,” ujarnya seperti dikutip dari unggahannya di Instagram, pada Jumat (27/12/2024). 

Tampaknya, Inul sekaligus menyindir perihal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada Januari 2025. Namun, pemerintah membebaskan PPN untuk bahan-bahan pokok pada 2025. 

Inul Daratista
Inul Daratista dalam perjalanan ke Jawa Timur untuk manggung di akhir tahun. (Foto: Instagram/@inul.d)

Pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan ekonomi berupa insentif perpajakan yang diberikan untuk pembebasan PPN mencapai Rp265,5 triliun pada 2025.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/33/3170721/inul_daratista-E7L0_large.jpg
Inul Daratista Ogah Jadi Anggota DPR: Saya Takut Tidak Amanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3154022/inul_daratista-2IHO_large.jpg
Inul Daratista Spill Biaya Pengobatan Adam Suseno: Sehat Itu Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151190/inul_daratista-KBza_large.jpg
Ungkapan Cinta Inul Daratista untuk Adam Suseno Usai Alami Pendarahan Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149299/adam_suseno-pvW6_large.jpg
Kronologi Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit Usai Terluka di Kolam Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/33/3149293/inul_daratista-3Ajh_large.jpg
Adam Suseno Dilarikan ke Rumah Sakit, Pembuluh Darah Kaki Robek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/33/3149229/inul_daratista_dan_adam_suseno-KEzB_large.jpg
Inul Daratista Minta Doa, Adam Suseno Harus Dioperasi Lantaran Pembuluh Darah Kaki Robek
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement