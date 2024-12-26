9 Kontroversi Ria Ricis dari Perceraian hingga Bawa Anak Naik Jet Ski

JAKARTA - Kontroversi Ria Ricis selalu berhasil menarik perhatian publik. Dari unggahan yang dianggap memanfaatkan momen duka keluarga hingga pola asuhnya yang tak biasa.

Meski ada pembelaan dari keluarga terkait kontroversi sang YouTuber, namun aksinya selalu mampu menuai kecaman publik. Nah, dalam artikel ini kami akan membahas deretan kontroversi mantan istri Teuku Ryan tersebut.

9 Kontroversi Ria Ricis

1.Konten Kematian sang Ayah

Ria Ricis ramai dihujat usai mengunggah konten dirinya mengunjungi makam sang ayah, pada Juni 2021. Ironisnya, video tersebut tetap dikomersialkannya sehingga banyak yang menganggap Ricis memanfaatkan momen duka tersebut.

Kala itu, kakak ipar Ria Ricis, Ory Vitrio memberikan pembelaan dengan mengatakan, AdSense yang didapatkan sang YouTuber dari video itu akan disumbangkan untuk pesantren penghafal Alquran.

2.Tanyakan Isu Keluarga pada Catheez

Kontroversi Ria Ricis berikutnya adalah saat dia bertanya tentang keberadaan orangtua selebgram Catheez dalam video yang diunggahnya pada 27 Januari 2023. Meski menolak menjawab, Ricis terlihat terus mendesaknya.

Bahkan, Ricis masih berusaha memancing Catheez dengan momen dirinya kehilangan sang ayah. Sikap sang YouTuber kemudian menuai kritik pedas publik yang menilai Ricis tak menghormati privasi orang lain.

3.Ajak Anak Naik Jetski

Ria Ricis juga pernah mendapat kritik publik ketika mengajak putrinya yang masih berusia 5 bulan naik jetski di laut dan tanpa pelampung. Konten itu diunggahnya di YouTube pada 1 Januari 2023.

Tak hanya menuai kecaman masyarakat, permasalahan itu sampai menuai sorotan Komisi Perlindungan Anak. Ricis kemudian mengklarifikasi aksinya dengan mengatakan, kondisi laut tenang sehingga aman untuk anaknya.

4.Ajak Moana Main Trampolin

Kontroversi Ria Ricis selanjutnya masih soal Moana. Pada 18 September 2022, Ricis sempat membawa anaknya yang masih berusia 2 bulan untuk bermain trampolin. Video itu kemudian ramai dikecam warganet.



Tak hanya warganet, dokter anak pun ikut bersuara dan mengkritik aksi Ricis yang dinilai membahayakan anaknya tersebut. Usia Moana yang masih 2 bulan dinilai sangat rawan cedera jika dibawa bermain trampolin.

5.Pecat Karyawan Gara-gara Roti Keset

Ria Ricis pernah memecat asisten rumah tangga (ART) di kediaman pribadinya hanya karena roti keset. Dalam video yang diunggahnya pada 13 Januari 2023, Ricis mengaku kehilangan beberapa potong roti keset.

Dia kemudian mengetahui bahwa salah satu ART-nya yang mengambil roti tersebut. Ricis menganggap, aksi sang ART sebagai ketidakjujuran dan pemecatan adalah hukuman yang pantas untuknya