Juicy Luicy Larang Lady Aurellia Dengarkan Lagunya Usai Kasus Penganiayaan Dokter Koas

JAKARTA - Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Lady Aurellia Pramesti, menjadi perbincangan hangat publik setelah diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap dokter koas bernama Luthfi.

Insiden itu terjadi akibat Lady tidak terima dengan jadwal kerja yang dibuat oleh korban di salah satu rumah sakit. Ia merasa kesal karena jadwal tersebut dinilai mengganggu rencananya menghadiri konser Juicy Luicy.

Menanggapi kabar ini, vokalis Juicy Luicy, Uan Kaisar, memberikan respons tegas. Dalam siaran langsungnya di TikTok, Uan melarang Lady untuk mendengarkan lagu-lagunya atau menghadiri konser Juicy Luicy.

"Eh, yang di Palembang tuh si Lady, anak orang kaya itu, katanya mau nonton ya? Jangan pernah nonton Juicy Luicy lagi, please stop dengerin lagu aku, Lady," ujar Uan dengan tegas.

Ia menambahkan, "Kalau ada yang kenal, bilangin ke dia, nggak usah nonton lagi lo."

Uan juga mengkritik perilaku Lady, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak pantas dan memperlihatkan sikap semena-mena karena berasal dari keluarga berada.

"Tukang ngadu dia mah, anak orang kaya yang nggak pernah kerja keras. Tengil banget tuh orang, norak," imbuhnya.

Pernyataan Uan tersebut viral di media sosial X (sebelumnya Twitter) setelah dibagikan ulang oleh warganet. Banyak yang mendukung langkah vokalis itu, namun ada pula yang merasa kecewa karena Uan dianggap pilah-pilih pendengar.

Komentar warganet pun beragam, mulai dari mendukung hingga menyindir:

"Gue kalau jadi Lady langsung meriang, nggak bisa dengerin lagu JL," tulis seorang netizen.

"Sukurin Lady! Nggak bisa lagi kamu nyanyi 'mengapa ku tancap gas dan melaju' di lampu merah," tambah lainnya.

"Terlepas dari kasus Lady, musisi kok spekulasi kayak gini. Emang boleh pilah-pilih pendengar? Bad influence banget," ujar yang lain.