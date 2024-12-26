Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Idap Anxiety Disorder, Tangis Anisa Bahar Pecah

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |10:02 WIB
Anak Idap Anxiety Disorder, Tangis Anisa Bahar Pecah
Anak Idap Anxiety Disorder, Tangis Anisa Bahar Pecah (Foto: IG Anisa Bahar)
A
A
A

JAKARTA - Anisa Bahar dengan emosional berbagi cerita tentang kondisi putrinya, Jelita Bahar, yang didiagnosis mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Awalnya, Anisa mengaku tidak memahami kondisi tersebut dan bahkan sempat mengaitkannya dengan hal-hal mistis.

Tangis Anisa pecah saat menceritakan pengalamannya. Ia merasa sangat menyesal karena tidak segera memahami apa yang sebenarnya dialami oleh putrinya.

"Aku tahu, tapi aku nggak mengerti kalau ada penyakit seperti itu. Jadi aku pikir, anak ini kenapa? Bukannya bawa ke psikiater, aku malah bawa ke orang pintar. Aku sampai berpikir, 'kayaknya anak aku kena guna-guna deh'. Bahkan aku sempat bertanya-tanya, 'apa anak aku gila ya?' karena benar-benar nggak paham," ungkap Anisa dalam wawancara yang diunggah di Instagram @rumpi_ttv pada Rabu (25/12/2024).

Anak Idap Anxiety Disorder, Tangis Anisa Bahar Pecah
Anak Idap Anxiety Disorder, Tangis Anisa Bahar Pecah

Anisa kemudian mengisahkan momen di mana gejala yang dialami Jelita muncul secara tiba-tiba. Suatu ketika, Jelita mengalami kejang saat mereka sedang bepergian menggunakan mobil, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit.

"Waktu itu aku lagi nyetir, kami sedang di jalan, tiba-tiba dia kejang. Dia minta aku berhenti dan keluar dari tol. Akhirnya aku bawa dia ke rumah sakit," kenang Anisa.

Meskipun begitu, Anisa mengaku masih bingung dengan kondisi putrinya saat itu.

"Dia minta dirawat di rumah sakit, dan aku terus bertanya-tanya, 'Ya Allah, ini kenapa? Anak aku punya gangguan apa? Apa gangguan jiwa?' karena aku benar-benar tidak tahu," lanjutnya.

Kondisi Jelita juga sempat memengaruhi aktivitas Anisa sebagai tulang punggung keluarga. Anisa merasa dilema karena putrinya kerap menangis dan tidak mau ditinggal bekerja.

"Setiap hari dia sering masuk rumah sakit, dan aku sampai nggak bisa kerja. Setiap kali aku mau berangkat kerja, dia menangis, nggak mau aku pergi. Aku jadi bingung, kalau aku nggak kerja, siapa yang kasih makan?" ujar Anisa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/33/3169962/anisa_bahar-FsWG_large.jpg
Anisa Bahar Tuai Nyinyiran Netizen usai Klaim Trauma Menikah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/33/3070874/anisa_bahar-yrXq_large.jpg
Biodata dan Agama Anisa Bahar, Pedangdut Seksi yang Dilamar Pacar Berondong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/33/3193166//surya_saputra-f8dU_large.jpg
Miris, Identitas Surya Saputra Pernah Dijadikan Jaminan Pinjol oleh Teman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193090//tasya_farasya-WP1A_large.JPG
Tasya Farasya Pilih Umrah Usai Bercerai, Penampilannya Curi Perhatian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193083//gilang_dirga-snCK_large.jpg
Pergi Tanpa Pesan, Gilang Dirga Bersyukur Keinginan Ayahnya Sudah Terwujud Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193012//gilang_dirga-xkZS_large.jpg
Gilang Dirga Sedih Lihat Anaknya Kehilangan Sosok Sang Kakek: Mereka Layaknya Teman
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement