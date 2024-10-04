Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Anisa Bahar, Pedangdut Seksi yang Dilamar Pacar Berondong

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |14:30 WIB
Biodata dan Agama Anisa Bahar, Pedangdut Seksi yang Dilamar Pacar Berondong
Biodata dan Agama Anisa Bahar, Pedangdut Seksi yang Dilamar Pacar Berondong. (Foto: Instagram/@anisa_bahar_new)
JAKARTA - Biodata dan agama Anisa Bahar, pedangdut seksi yang dilamar pacar berondongnya. Kabar si pelantun Ratu Goyang itu dilamar Edwin Bahari dikonfirmasi langsung oleh putrinya, Juwita Bahar.

Menurut Juwita, ibunya dilamar Edwin di atas perahu saat menyusuri Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Dia pun menitipkan pesan untuk perempuan yang telah dua kali gagal membina rumah tangga tersebut.

“Mama harus yakin dulu (kalau mau menikah lagi). Karena kan mama enggak gagal sekali. Aku berharap, ini akan menjadi pernikahan terakhir mama,” ungkapnya dalam program talkshow Rumpi No Secret, pada 1 Oktober silam.

Tak hanya pada sang ibu, Juwita Bahar juga meminta Edwin Bahari untuk sabar menghadapi ibunya yang seperti gadis remaja. “Karena Mama itu bisa ngambek, marah, dan cemburu kayak ABG,” tuturnya lagi.

Anisa Bahar yang saat ini berusia 47 tahun, terpaut usia 19 tahun dari Edwin. Berkenalan sejak 2 tahun silam, pria itu mulai gencar mendekati pedangdut seksi itu pada akhir tahun 2022. 

“Jadi dia memang ngejar-ngejar aku dan tidak kutanggapi. Tapi akhirnya, kami resmi pacaran sekitar April 2024,” ungkapnya dalam podcast yang diunggah ke channel YouTube Ngobrol Asix, pada 23 Agustus 2024. 

Anisa Bahar
Biodata dan Agama Anisa Bahar, Pedangdut Seksi yang Dilamar Pacar Berondong. (Foto: Instagram/@anisa_bahar_new)

Biodata dan Agama Anisa Bahar

Anisa Bahar yang bernama asli Ani Setiawati itu lahir di Tangerang, Banten, pada 25 November 1976. Sebelum mengibarkan namanya di industri musik dangdut, perempuan pemeluk agama Islam ini memiliki masa remaja yang cukup berat. 

Dia menikah siri dengan seniman dangdut bernama Memo Sanjaya saat usianya masih sangat belia, 16 tahun. Saat itu, dia masih duduk di bangku SMP. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua anak perempuan, Jelita dan Juwita. 

Setelah 8 tahun menikah, Anisa bercerai dari Memo, pada 1997. Usai menjanda, dia mulai menyeriusi kariernya di musik dangdut. Kesempatan terbuka lebar ketika dia dipercaya menyanyikan lagu Si Kribo, OST film Ada Apa dengan Cinta?, pada 2002. 

 

Halaman:
1 2 3
