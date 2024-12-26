Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Raissa Ramadhani Ungkap Rencana Besar di Tahun 2025

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |00:28 WIB
Raissa Ramadhani Ungkap Rencana Besar di Tahun 2025
Raissa Ramadhani Ungkap Rencana Besar di Tahun 2025 (Foto: IG Raissa)
A
A
A

JAKARTA - Raissa Ramadhani cerita tentang tradisi uniknya saat merayakan tahun baru dan rencana ambisiusnya untuk tahun 2025 yang penuh harapan.

“Aku biasanya merayakan tahun baru bareng teman-teman. Bukan karena nggak dekat sama keluarga, ya, tapi kakak-kakak aku udah pada nikah, dan Ayah punya rencana sendiri bareng temen-temennya. Jadi aku sering sendirian di rumah. Karena rumah aku di tengah kota, teman-teman dekat aku biasanya datang ke rumah. Kita biasanya ngerayain tahun baru di sana. Terus, kita pesan kopi biar tetap melek sampai pagi,” ujar Raissa sambil tertawa. 

Raissa Ramadhani Ungkap Rencana Besar di Tahun 2025
Raissa Ramadhani Ungkap Rencana Besar di Tahun 2025

Tradisi sederhana ini membuat malam pergantian tahun menjadi momen hangat dan penuh keakraban bersama sahabat-sahabatnya.

Tahun 2024 ternyata menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan karier Raissa. “2024 itu baik banget buat aku. Ada pengalaman pertama yang nggak akan aku lupa, yaitu ngisi soundtrack film. Rasanya luar biasa waktu pertama kali dengar lagu aku diputar di layar bioskop. Itu pengalaman baru yang seru banget,” katanya penuh antusias.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120486/raissa_ramadhani-8s0b_large.jpg
Raissa Ramadhani Bikin Sesi Curhat di Instagram, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/205/3116418/raissa_ramadhani-ZY5d_large.jpg
Raissa Ramadhani Rangkum Perjalanan Hidup di Album Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/205/3115865/raissa_ramadhani-joc3_large.jpg
Raissa Ramadhani Gugup Jelang Rilis Album Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/205/3097110/raissa_ramadhani-4mVR_large.jpg
Raissa Ramadhani Ungkap Tantangan Nyanyikan Single Rindu yang Menyiksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/205/3086308/raissa_ramadhani-5Xvh_large.jpg
Rindu Yang Menyiksa, Lagu Raissa Ramadhani tentang Perihnya Cinta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/33/3193249//sal_priadi-MrV7_large.JPG
Sal Priadi Bantah Bela Sitok Srengenge Usai Foto Barengnya Viral di X
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement