Raissa Ramadhani Ungkap Rencana Besar di Tahun 2025

JAKARTA - Raissa Ramadhani cerita tentang tradisi uniknya saat merayakan tahun baru dan rencana ambisiusnya untuk tahun 2025 yang penuh harapan.

“Aku biasanya merayakan tahun baru bareng teman-teman. Bukan karena nggak dekat sama keluarga, ya, tapi kakak-kakak aku udah pada nikah, dan Ayah punya rencana sendiri bareng temen-temennya. Jadi aku sering sendirian di rumah. Karena rumah aku di tengah kota, teman-teman dekat aku biasanya datang ke rumah. Kita biasanya ngerayain tahun baru di sana. Terus, kita pesan kopi biar tetap melek sampai pagi,” ujar Raissa sambil tertawa.

Tradisi sederhana ini membuat malam pergantian tahun menjadi momen hangat dan penuh keakraban bersama sahabat-sahabatnya.

Tahun 2024 ternyata menjadi salah satu momen paling berkesan dalam perjalanan karier Raissa. “2024 itu baik banget buat aku. Ada pengalaman pertama yang nggak akan aku lupa, yaitu ngisi soundtrack film. Rasanya luar biasa waktu pertama kali dengar lagu aku diputar di layar bioskop. Itu pengalaman baru yang seru banget,” katanya penuh antusias.