Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Baekhyun, BI, dan Jey Siap Mengguncang Jakarta, Ini Harga Tiketnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |07:03 WIB
Baekhyun, BI, dan Jey Siap Mengguncang Jakarta, Ini Harga Tiketnya
Baekhyun, BI, dan Jey Siap Mengguncang Jakarta, Ini Harga Tiketnya (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Kabar menggembirakan untuk para penggemar K-pop di Indonesia. Baekhyun, B.I, dan Jey akan tampil di Jakarta dalam festival musik Overpass Jakarta 2025.

Festival ini akan diselenggarakan pada 23 Februari 2025, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) Hall B, mulai pukul 19.00 WIB.

“Overpass di Jakarta akan datang! Bersiaplah, penggemar K-pop. Baekhyun, B.I, dan Jey akan memberikan pengalaman festival musik terbaik. Jangan lewatkan!” tulis akun Instagram promotor Three Mountains Ave.

Baekhyun, BI, dan Jey Siap Mengguncang Jakarta, Ini Harga Tiketnya
Baekhyun, BI, dan Jey Siap Mengguncang Jakarta, Ini Harga Tiketnya

Overpass sebelumnya sukses besar digelar di Manila, Filipina, pada 11 Juni 2023, dengan menghadirkan Baekhyun, Jeon Somi, dan B.I. Kini, giliran Jakarta yang akan menjadi saksi dari festival musik luar biasa ini.

“Overpass dirancang sebagai festival musik yang menghubungkan penggemar dengan idola favorit mereka melalui pengalaman yang tak terlupakan. Kami sangat antusias membawa Overpass ke Jakarta dengan line-up luar biasa seperti B.I, Baekhyun, dan Jey,” ujar perwakilan Three Mountains Ave.

Tiket Overpass Jakarta 2025 tersedia dalam tiga kategori: VIP, CAT 1, dan CAT 2. VIP adalah kategori dengan akses paling dekat ke panggung.

Harga tiket:

VIP: Rp2.900.000

CAT 1: Rp1.900.000

CAT 2: Rp1.300.000

Setiap kategori tiket menawarkan keuntungan khusus bagi penggemar. Berikut detailnya:

Undian sesi foto grup bersama Baekhyun (rasio 1:10) untuk kategori VIP.

Undian poster bertandatangan Baekhyun, B.I, dan Jey untuk semua kategori.

Sound check experience bersama B.I dan Jey untuk kategori VIP.

ID Card eksklusif untuk kategori VIP.

Event photo card individu Baekhyun, B.I, dan Jey untuk semua kategori.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190585/bomi_apink-16B7_large.jpeg
Bomi Apink dan Rado Bakal Menikah Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/33/3189626/lee_soodam-zyX9_large.jpg
Susul Dita Karang cs, Soodam Resmi Hengkang dari SECRET NUMBER
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/33/3189371/winter_aespa-QsUO_large.jpg
Fans Desak Winter Keluar dari Aespa, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement