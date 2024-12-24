Baekhyun, BI, dan Jey Siap Mengguncang Jakarta, Ini Harga Tiketnya

Baekhyun, BI, dan Jey Siap Mengguncang Jakarta, Ini Harga Tiketnya (Foto: ist)

JAKARTA - Kabar menggembirakan untuk para penggemar K-pop di Indonesia. Baekhyun, B.I, dan Jey akan tampil di Jakarta dalam festival musik Overpass Jakarta 2025.

Festival ini akan diselenggarakan pada 23 Februari 2025, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) Hall B, mulai pukul 19.00 WIB.

“Overpass di Jakarta akan datang! Bersiaplah, penggemar K-pop. Baekhyun, B.I, dan Jey akan memberikan pengalaman festival musik terbaik. Jangan lewatkan!” tulis akun Instagram promotor Three Mountains Ave.

Baekhyun, BI, dan Jey Siap Mengguncang Jakarta, Ini Harga Tiketnya

Overpass sebelumnya sukses besar digelar di Manila, Filipina, pada 11 Juni 2023, dengan menghadirkan Baekhyun, Jeon Somi, dan B.I. Kini, giliran Jakarta yang akan menjadi saksi dari festival musik luar biasa ini.

“Overpass dirancang sebagai festival musik yang menghubungkan penggemar dengan idola favorit mereka melalui pengalaman yang tak terlupakan. Kami sangat antusias membawa Overpass ke Jakarta dengan line-up luar biasa seperti B.I, Baekhyun, dan Jey,” ujar perwakilan Three Mountains Ave.

Tiket Overpass Jakarta 2025 tersedia dalam tiga kategori: VIP, CAT 1, dan CAT 2. VIP adalah kategori dengan akses paling dekat ke panggung.

Harga tiket:

VIP: Rp2.900.000

CAT 1: Rp1.900.000

CAT 2: Rp1.300.000

Setiap kategori tiket menawarkan keuntungan khusus bagi penggemar. Berikut detailnya:

Undian sesi foto grup bersama Baekhyun (rasio 1:10) untuk kategori VIP.

Undian poster bertandatangan Baekhyun, B.I, dan Jey untuk semua kategori.

Sound check experience bersama B.I dan Jey untuk kategori VIP.

ID Card eksklusif untuk kategori VIP.

Event photo card individu Baekhyun, B.I, dan Jey untuk semua kategori.