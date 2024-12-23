Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |08:08 WIB
Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu
Chandrika Chika
A
A
A

JAKARTA - Yuliana Byun (YB), korban dugaan penganiayaan oleh selebgram Chandrika Chika, mengalami dislokasi atau pergeseran tulang di bahu kiri. Insiden tersebut terjadi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada 14 Desember 2024.

Berdasarkan rekaman CCTV, Chika terlihat membanting YB ketika korban hendak menuju mobil. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum korban, Andi Bashar.

"Tulang di bahu kiri ada yang geser. Tidak sampai dirawat di rumah sakit, tapi sudah ditangani oleh dokter spesialis tulang," ujar Andi saat ditemui di kawasan Cipinang, Jakarta Timur.

Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu
Yuliana Byun, Korban Chandrika Chika Alami Dislokasi Bahu

Setelah kejadian, YB menjalani rawat jalan untuk memulihkan lukanya. Andi menjelaskan detail kekerasan yang dialami kliennya, yang tidak melibatkan pemukulan langsung.

"Tidak ada pemukulan, tapi rambutnya dijambak, tasnya ditarik, lalu dia jatuh. Mungkin saat terjatuh, benturannya cukup kuat. Saya tidak tahu apakah jatuhnya di lantai atau aspal," jelasnya.

Korban sempat disarankan menjalani pengobatan tradisional seperti diurut, namun YB lebih memilih berkonsultasi dengan dokter.

Halaman:
1 2
Biar Jera, Ayah Chandrika Chika Minta Korban Tak Cabut Laporan Kekerasan
Yuliana Byun Trauma Berat Usai Diduga Dianiaya Chandrika Chika
Terungkap, Chandrika Chika dan Korban Kekerasan Ternyata Pernah Liburan Bersama ke Bali
Kondisi Terkini Korban Dugaan Kekerasan Chandrika Chika: Alami Nyeri Tulang Setiap Malam
Ayah Chandrika Chika Temui Korban, Minta Maaf Atas Tindakan Putrinya
Polisi Sebut Korban Penganiayaan Chandrika Chika Masih Menahan Sakit saat Diperiksa
Telusuri berita celebrity lainnya
