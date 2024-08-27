Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Soimah Rehat dari Dunia Hiburan Sejak Awal 2024: Mungkin Ini Teguran dari Tuhan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |18:35 WIB
JAKARTA - Soimah memilih untuk rehat dari dunia hiburan Tanah Air. Sejak awal 2024, wanita 43 tahun ini sedang menikmati libur panjangnya.

Namun, Soimah mengaku masih mengambil job-job jika memang itu sesuai dengan kemampuannya.

"Tahun ini, dari Januari kayaknya, awal tahun. Sebenarnya ada banyak sekali tawaran cuma emang aku aneh juga ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga selama aku nyaman terus deal, terus programnya sesuai sama kemampuanku," kata Soimah dikutip dari YouTube Rans Entertainment, Selasa (27/8/2024).

Soimah merasa bahwa libur panjangnya ini menjadi teguran dari Allah, sehingga ia bisa menghabiskan waktu bersama kedua anaknya.

"Mungkin ini juga teguran dari Tuhan biar aku bisa mendampingi anak-anak. Aku ambil hikmah yang baiknya saja," ungkap Soimah.

Sebab, Soimah merasa berdosa karena tidak ikut mendampingi dan melihat perkembangan anak-anaknya.

"Kan aku selama ini dulu waktu benar-benar masih padat kan aku sering merasa dosa dengan anakku karena nggak bisa mendampingi tiap hari, nggak bisa antar sekolah apa segala macam," jelas Soimah.

"Selama itu kan aku sering berdoa, 'kapan ya aku libur agak panjang? Bisa mendampingi anak-anak?'. Ya dikasih libur panjang juga tapi jangan panjang-panjang ya Allah butuh duit juga kan," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
