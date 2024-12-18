Soimah Akui sudah Peringatkan Matthew Gilbert sebelum Pacari Nikita Mirzani

JAKARTA - Soimah sedikit banyak tahu kisah cinta Nikita Mirzani dan Matthew Gilbert. Bintang series Macan Metropolitan itu mengaku, dibawa sang kekasih sowan ke kediaman sang seniman di Yogyakarta.

“Saat itu belum pacaran ya. Karena waktu itu kami baru kenal dan kebetulan syuting bareng di Yogyakarta. Jadi sekalian mampir ke tempat Mak’e (sebutan Soimah) dan sempat makan bakso bareng,” ujarnya dikutip dari Rumpi, pada Rabu (18/12/2024).

Seniman 44 tahun tersebut mengaku, cukup terkejut namun sudah bisa menebak ketika akhirnya 1st runner-up Mister Supranational 2022 itu akhirnya berpacaran dengan sang aktris.

“Aku itu sudah pesan loh ke Matthew begini, ‘Kamu yakin mau pacaran sama Niki? Hati-hati loh.’ Tapi ternyata, dia kekeuh pacaran sama seorang Nikita Mirzani. Keren loh!” katanya.

Walaupun bahagia untuk Nikita Mirzani dan Matthew Gilbert namun Soimah tetap memberikan sindiran kepada pria asal Purwokerto tersebut. “Kalau ada apa-apa, aku enggak ikut-ikutan loh. Aku kan sudah ingatin dari awal,” tuturnya sambil tertawa.