HOME CELEBRITY MOVIE

Ria Ricis Perankan Jin Usil di Serial Pacarku Jinny, 45 Hari Gak Ganti Kostum

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |06:27 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis kembali menunjukkan eksistensinya di dunia akting melalui serial Pacarku Jinny, hasil kolaborasi WeTV Indonesia dan MD Entertainment. Serial bergenre fantasi dan komedi romantis ini disutradarai oleh Anggy Umbara, dengan Ria Ricis memerankan karakter jin bernama Krissy.

"Alhamdulillah dipercaya jadi jin. Bukan jin iprit, bukan juga jin tomang, tapi jin yang agak usil dan kadang nyeleneh, seperti jin-jin pada umumnya," ujar Ria Ricis saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam cerita, Krissy adalah jin yang menjadi ajudan Tuan Putri Lila, diperankan oleh Caitlin Halderman. Hubungan antara Krissy dan Lila digambarkan unik, penuh dinamika, dan lucu.

"Di sini aku jadi ajudannya Tuan Putri Lila, Caitlin. Jadi aku memang selalu ngikutin dia. Kadang aku jadi sister, kadang jadi bestie, bahkan kadang jadi orang tuanya," cerita Ricis tentang perannya.

Serial ini memberikan perspektif baru tentang cinta dan dibalut dalam suasana liburan. Menurut Febriamy Hutapea, Country Head WeTV Indonesia, karakter Krissy bukanlah jin biasa.

"Cerita ini memang fantasi, tapi menarik. Krissy adalah putri dari seorang raja jin, jadi ada nuansa kerajaan jin di dalamnya," kata Febriamy.

Untuk memerankan jin Krissy, Ria Ricis harus mengenakan kostum yang didesain khusus. Menariknya, kostum tersebut tidak pernah diganti selama 45 hari syuting.

"Selama 45 hari, aku cuma pakai dua kostum yang sama. Itu aja, gak ganti-ganti," ujar Ricis.

 

