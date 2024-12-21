Kimberly Ryder Lega Cerai dari Edward Akbar: Aku sudah Coba Bertahan

JAKARTA - Kimberly Ryder mengaku tak menyesal bercerai dari Edward Akbar dan mengakhiri 6 tahun pernikahan mereka. Alih-alih menyesal, ibu dua anak ini justru merasa lega sudah lepas dari keponakan Tamara Bleszynski tersebut.

“(Lega) karena aku sudah mencoba untuk bertahan. Bukan aku tidak mencoba mempertahankan rumah tangga loh ya,” ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Melaney Ricardo, pada Sabtu (21/12/2024).

Sebelum akhirnya menggugat cerai, Kimberly mengaku, orang-orang dekatnya cukup heran kenapa dia masih mau bertahan dengan Edward Akbar. Namun dia menyebut, semua itu dilakukannya demi anak.

“Aku juga bertahan karena ingin menjaga nama baik keluarga. Karena terus terang, saat itu aku sedikit khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan aku dan anak-anak tanpa dia,” tuturnya.

Namun setelah beberapa lama, Kimberly menyadari bahwa bertahan dalam rumah tangga penuh konflik bukanlah keputusan yang bijak. Maka ketika perceraian terjadi, dia tak lagi merasa sedih.