Viral Ekspresi Wulan Guritno yang Disebut Mirip Sosok Mertua Selingkuh dengan Menantu

Viral Ekspresi Wulan Guritno yang Disebut Mirip Sosok Mertua Selingkuh dengan Menantu (Foto: Ist)

JAKARTA - Nama Wulan Guritno kembali menjadi sorotan di media sosial. Ekspresi wajahnya dalam sebuah foto yang beredar dinilai sangat mirip dengan Rihanah, seorang mertua yang viral karena perselingkuhannya dengan menantunya sendiri.

Foto tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram rumah produksi Dee Company, yang memproduksi film Norma: Antara Mertua dan Menantu. Dalam film yang mengangkat kisah viral ini, Wulan Guritno memerankan sosok Rihanah, si mertua kontroversial.

Foto yang dibagikan adalah versi remake dari foto pernikahan ikonik Norma dan Rozi, pasangan yang pernikahannya hancur karena kehadiran Rihanah. Dalam foto tersebut, Wulan tampil mengenakan kebaya brokat berwarna peach dan hijab cokelat, menyerupai penampilan asli Rihanah di acara pernikahan anaknya.

Viral Ekspresi Wulan Guritno yang Disebut Mirip Sosok Mertua Selingkuh dengan Menantu

Riasan dan ekspresi Wulan Guritno pun membuat netizen kagum sekaligus geram. Tatapan sendunya mengingatkan banyak orang pada momen di mana Rihanah justru tampak murung di hari bahagia putrinya.

Foto tersebut semakin viral setelah diunggah oleh akun X (Twitter) @habisnontonfilm, yang berhasil menarik perhatian lebih dari 4,6 juta netizen.

Kolom komentar unggahan di Instagram rumah produksi Dee Company pun ramai oleh reaksi netizen. Banyak yang memuji kemiripan Wulan dengan sosok asli Rihanah dan mengungkapkan antusiasme mereka untuk menyaksikan film ini.

"Ekspresi Wulan mirip banget sama foto aslinya, keren banget!" tulis akun @riz**.

"Sebal banget lihat ekspresinya, mirip banget," tambah @inn***.

"TIDAK SABAR... MIRIP BANGET YA ALLAH!" tulis akun @ian***.