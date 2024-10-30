Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sabda Ahessa Menikah, Wulan Guritno Asyik Berpesta

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |23:01 WIB
Sabda Ahessa Menikah, Wulan Guritno Asyik Berpesta
Wulan Guritno
A
A
A

JAKARTA Sabda Ahessa, mantan kekasih Wulan Guritno, baru-baru ini mengejutkan publik dengan kabar pernikahannya dengan seorang wanita asal Yordania. 

Berita bahagia ini pertama kali dibagikan oleh ibunda Sabda, Shanty Widhianti, melalui akun Instagram pribadinya.

Di tengah kabar pernikahan Sabda, sosok Wulan Guritno kembali menjadi perhatian netizen. Dikenal sebagai mantan kekasih Sabda yang sempat menjadi perbincangan publik, banyak yang penasaran dengan reaksi Wulan. 

Sabda Ahessa Menikah, Wulan Guritno Asyik Berpesta
Sabda Ahessa Menikah, Wulan Guritno Asyik Berpesta

Namun, alih-alih terlihat sedih atau galau, ibu empat anak ini justru menikmati momen berpesta bersama sahabat-sahabatnya.

Lewat unggahan di Instagram @wulanguritno, Wulan membagikan momen saat menghadiri perayaan ulang tahun salah satu temannya. 

Dalam pesta tersebut, Wulan tampil memukau dengan mengenakan top hitam dan mini skirt penuh pernak-pernik yang memberikan kesan glamor. Penampilannya yang chic dan seksi membuatnya tampak awet muda.

