6 Sumber Kekayaan Wulan Guritno dari Bisnis Spa hingga Kedai Kopi

JAKARTA - Sumber Kekayaan Wulan Guritno menjadi salah satu topik yang memancing rasa penasaran publik. Sebagai artis, wulan identik dengan gaya hidup glamor.

Walaupun berstatus janda, namun Wulan Guritno mampu mandiri secara finansial. Bahkan beberapa waktu lalu, dia sempat dikabarkan kehilangan uang Rp396 juta karena sang mantan kekasih.

Dalam artikel ini, Okezone akan membahas sumber kekayaan bintang film Gie tersebut di luar statusnya sebagai aktris. Penasaran? Berikut ulasannya seperti dikutip dari berbagai sumber.

6 Sumber Kekayaan Wulan Guritno

1.Dunia Hiburan

Wulan Guritno tercatat sebagai salah satu nama besar di dunia hiburan. Sehingga dia mendapat pemasukan dari pekerjaannya sebagai aktris, model, brand ambassador, endorsement, hingga bintang tamu dalam berbagai acara TV.

2.Bisnis Spa

Sumber Kekayaan Wulan Guritno. (Foto: Instagram/Poetre Wax and Spa)

Sumber kekayaan Wulan Guritno lainnya adalah bisnis spa. Dia adalah pendiri Poetre Wax and Spa, sebuah bisnis kecantikan yang menawarkan berbagai layanan seperti spa, waxing, serta perawatan rambut dan kulit wajah. Bisnis spa Wulan Guritno ini sudah tersebar di Jabodetabek dan beberapa kota lain di Indonesia.

3.Lucy in The Sky

Sumber Bisnis Wulan Guritno. (Foto: Instagram/Lucy in the Sky)

Wulan Guritno juga tercatat sebagai komisaris di Lucy in The Sky, sebuah restoran dan bar dengan nuansa bohemian yang terletak di kawasan SCBD dan Senayan Park, Jakarta Selatan. Restoran ini terkenal dengan suasana gemerlap yang menjadi pilihan bagi mereka yang ingin menikmati hiburan malam Kota Jakarta nan eksklusif. Lucy in The Sky tidak hanya menawarkan kuliner dan hiburan malam, namun juga pengalaman unik di rooftop yang menjadi daya tarik bagi banyak pengunjung.