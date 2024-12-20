Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Cinta Laura Nekat Lakukan Adegan Ekstrem Tanpa Pemeran Pengganti di Film Panggonan Wingit 2

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |09:04 WIB
A
A
A

JAKARTA - Cinta Laura kembali menunjukkan totalitasnya di dunia akting. Kali ini, ia memerankan karakter utama dalam film Panggonan Wingit 2 dan menjalani seluruh adegan ekstrem tanpa bantuan pemeran pengganti.

Menghadapi berbagai adegan berbahaya, Cinta justru merasa tertantang karena menyukai hal-hal yang memacu adrenalin. Bahkan, ia mengaku ketagihan setelah melakoni adegan ekstrem di mana tubuhnya harus berputar-putar di dalam mobil akibat insiden mengerikan.

"Secara pribadi, aku memang suka adegan action atau apapun yang menantang secara fisik. Itu selalu jadi favorit aku," ungkap Cinta Laura saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Pengalaman sebelumnya dalam sebuah serial bergenre aksi membuat Cinta sudah terbiasa menghafal koreografi adegan perkelahian. Hal ini semakin memantapkan kepercayaan dirinya dalam melakoni adegan-adegan menantang di film ini.

"Sebelum proyek ini, aku mengambil proyek series action di mana aku juga tidak menggunakan stuntman sama sekali. Jadi, aku sudah terbiasa dengan koreografi action," tambahnya.

Halaman:
1 2
