Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos

JAKARTA - Denny Caknan kembali memanjakan penggemar dengan merilis album Live at Zepp yang tersedia dalam format Dolby Atmos. Album ini berisi rekaman penampilannya di Malaysia, memberikan pengalaman mendengarkan yang berbeda dari biasanya.

Perilisan ini menjadi momen spesial karena untuk pertama kalinya, penampilan live internasional Denny Caknan dirilis dalam bentuk album.

Wisnu Wicaksana, A&R Megah Music, menjelaskan bahwa album ini bertujuan memberikan pengalaman mendalam bagi para pendengar, yang berbeda dari karya-karya Denny Caknan sebelumnya.

"Kita ingin fans-nya Denny Caknan experience berbeda,” tuturnya.