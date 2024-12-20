Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos 

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |07:02 WIB
Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos 
Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos (Foto: IG Denny Caknan)
A
A
A

JAKARTA - Denny Caknan kembali memanjakan penggemar dengan merilis album Live at Zepp yang tersedia dalam format Dolby Atmos. Album ini berisi rekaman penampilannya di Malaysia, memberikan pengalaman mendengarkan yang berbeda dari biasanya.

Perilisan ini menjadi momen spesial karena untuk pertama kalinya, penampilan live internasional Denny Caknan dirilis dalam bentuk album.

Wisnu Wicaksana, A&R Megah Music, menjelaskan bahwa album ini bertujuan memberikan pengalaman mendalam bagi para pendengar, yang berbeda dari karya-karya Denny Caknan sebelumnya.

Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos
Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos

"Kita ingin fans-nya Denny Caknan experience berbeda,” tuturnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3090242/denny_caknan-aQT0_large.jpg
Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3081982/denny_caknan-9C6i_large.jpg
Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016683/denny-caknan-akhirnya-ungkap-wajah-baby-cunda-MjcHZ5A3gl.jpg
Denny Caknan Akhirnya Ungkap Wajah Baby Cunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996083/denny-caknan-kembali-tegaskan-bella-bonita-tidak-merebutnya-dari-happy-asmara-ZDukCc7AlD.jpg
Denny Caknan Kembali Tegaskan Bella Bonita Tidak Merebutnya Dari Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/33/2974161/denny-caknan-kepo-dengan-rasa-asi-bella-bonita-teh-tarik-uPe2sQERNG.jpg
Denny Caknan Kepo dengan Rasa ASI, Bella Bonita: Teh Tarik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/33/2973047/denny-caknan-ungkap-nama-anak-pertamanya-ini-maknanya-mh3w9hSnK3.jpg
Denny Caknan Ungkap Nama Anak Pertamanya, Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement