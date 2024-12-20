Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru

Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru (Foto: Okezone)

JAKARTA - Big Bang Festival 2024 kembali digelar selama dua pekan penuh, mulai 21 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu kejutan terbesar tahun ini adalah penampilan perdana Sheila on 7, yang siap memeriahkan malam pergantian tahun di festival musik tahunan ini.

Direktur Operasional PT Expo Indonesia Jaya, Novry Hetharia, mengungkapkan bahwa mengundang band legendaris asal Yogyakarta ini bukanlah tugas yang mudah. Sheila on 7 dikenal memiliki jadwal manggung yang padat, sehingga kehadiran mereka di Big Bang Festival 2024 dirasa sebagai sebuah berkah.

"Kami nggak bisa membayangkan bagaimana caranya. Artinya, ini jalan Tuhan, jalan Allah," ujar Novry dalam konferensi pers di JIExpo, Kemayoran, pada Jumat (20/12/2024).

Sheila on 7 dijadwalkan tampil di hari terakhir festival, tepatnya pada 1 Januari 2025. Novry optimis penampilan Duta dan kawan-kawan akan menjadi penutup yang manis dan berkesan bagi para pengunjung.

"Kami sudah berusaha beberapa kali untuk mengundang mereka, dan tahun ini akhirnya mereka bersedia tampil di penutupan Big Bang Festival," tambahnya.

Selain Sheila on 7, festival ini juga akan dimeriahkan oleh puluhan musisi ternama, seperti Stinky Reborn, Tony-Q, Tipe-X, Juicy Luicy, Drive, Reality Club, The Changcuters, hingga Bernadya.

Tak hanya menyuguhkan musik, Big Bang Festival 2024 juga menghadirkan program menarik lainnya, seperti cuci gudang akhir tahun. Menurut Novry, program ini dirancang agar pengunjung bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

"Kami punya konsep bagaimana masyarakat bisa mendapatkan barang mahal dengan harga murah. Barang-barang yang mungkin sudah lama di gudang bisa dijual dengan harga miring, bahkan sampai diskon 90 persen," jelasnya.