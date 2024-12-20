Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |08:03 WIB
Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru
Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Big Bang Festival 2024 kembali digelar selama dua pekan penuh, mulai 21 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah satu kejutan terbesar tahun ini adalah penampilan perdana Sheila on 7, yang siap memeriahkan malam pergantian tahun di festival musik tahunan ini.

Direktur Operasional PT Expo Indonesia Jaya, Novry Hetharia, mengungkapkan bahwa mengundang band legendaris asal Yogyakarta ini bukanlah tugas yang mudah. Sheila on 7 dikenal memiliki jadwal manggung yang padat, sehingga kehadiran mereka di Big Bang Festival 2024 dirasa sebagai sebuah berkah.

"Kami nggak bisa membayangkan bagaimana caranya. Artinya, ini jalan Tuhan, jalan Allah," ujar Novry dalam konferensi pers di JIExpo, Kemayoran, pada Jumat (20/12/2024).

Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru
Sheila on 7 Tampil di Big Bang Festival 2024, Siap Meriahkan Malam Tahun Baru

Sheila on 7 dijadwalkan tampil di hari terakhir festival, tepatnya pada 1 Januari 2025. Novry optimis penampilan Duta dan kawan-kawan akan menjadi penutup yang manis dan berkesan bagi para pengunjung.

"Kami sudah berusaha beberapa kali untuk mengundang mereka, dan tahun ini akhirnya mereka bersedia tampil di penutupan Big Bang Festival," tambahnya.

Selain Sheila on 7, festival ini juga akan dimeriahkan oleh puluhan musisi ternama, seperti Stinky Reborn, Tony-Q, Tipe-X, Juicy Luicy, Drive, Reality Club, The Changcuters, hingga Bernadya.

Tak hanya menyuguhkan musik, Big Bang Festival 2024 juga menghadirkan program menarik lainnya, seperti cuci gudang akhir tahun. Menurut Novry, program ini dirancang agar pengunjung bisa mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

"Kami punya konsep bagaimana masyarakat bisa mendapatkan barang mahal dengan harga murah. Barang-barang yang mungkin sudah lama di gudang bisa dijual dengan harga miring, bahkan sampai diskon 90 persen," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3098055/sheila_on_7-X6IE_large.jpg
Friendship Goals, Intip Gaya Personel Sheila On 7 Jalani Ibadah Umrah Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/33/3096916/sheila_on_7-3Qy8_large.jpeg
Personel Sheila On 7 Umrah Bareng, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/205/3048285/sheila_on_7-Vgvl_large.jpg
Terancam Batal, Promotor Terus Upayakan Konser Sheila on 7 di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/205/3046347/abeliano-FkZC_large.jpg
Abeliano dan Sheilagank Panaskan Konser Sheila on 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019659/gitar-eross-candra-yang-dilelang-untuk-palestina-terjual-diharga-rp125-juta-5Nc5qSro2a.jpg
Gitar Eross Candra yang Dilelang untuk Palestina Terjual Diharga Rp125 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019176/gitar-eross-sheila-on-7-ditawar-rp100-juta-dalam-lelang-untuk-bantu-palestina-TBEi22IPwJ.jpg
Gitar Eross Sheila On 7 Ditawar Rp100 Juta dalam Lelang untuk Bantu Palestina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement