Kiky Saputri Heran Pusarnya Bau Selama Hamil Anak Pertama

JAKARTA - Komika Kiky Saputri kini tengah berbahagia menantikan kelahiran anak pertamanya dari pernikahannya dengan Muhammad Khairi. Namun, seperti ibu hamil lainnya, Kiky juga mengalami berbagai perubahan pada tubuhnya.

Salah satu hal yang membuat Kiky bingung adalah bau tak sedap yang muncul dari pusarnya selama masa kehamilan. Ia mengaku, bau tersebut jauh lebih menyengat dibandingkan sebelumnya.

Tak hanya dirinya yang merasakan hal ini, orang-orang di sekitarnya juga membenarkan bahwa pusar Kiky memiliki bau tak sedap. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Kiky bahkan memaksa sang manajer untuk mencium bau pusarnya.

Komika berusia 31 tahun itu terlihat mengorek-ngorek pusarnya dengan jari sebelum menyodorkannya kepada sang manajer.

"Pusar lu bau nggak?" tanya Kiky kepada manajernya, dikutip dari Instagram @kikysaputrii, Rabu (18/12/2024).

"Kagak," jawab sang manajer.

"Makanya cobain," balas Kiky sambil menyodorkan jari ke hidung manajernya.

Ternyata, bau pusar Kiky begitu menyengat hingga membuat manajernya mual. Tidak puas dengan itu, Kiky juga meminta orang lain di sekitarnya untuk mencium bau pusarnya.

Kiky pun merasa bingung mengapa pusarnya bisa sebau itu, padahal sebelum hamil tidak pernah mengalami masalah serupa.

"Gue nggak tahu kenapa pusar gue bau kayak kotoran," ungkapnya.