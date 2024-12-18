Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiky Saputri Heran Pusarnya Bau Selama Hamil Anak Pertama

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |08:01 WIB
Kiky Saputri Heran Pusarnya Bau Selama Hamil Anak Pertama
Kiky Saputri Heran Pusarnya Bau Selama Hamil Anak Pertama (Foto: IG Kiky)
A
A
A

JAKARTA - Komika Kiky Saputri kini tengah berbahagia menantikan kelahiran anak pertamanya dari pernikahannya dengan Muhammad Khairi. Namun, seperti ibu hamil lainnya, Kiky juga mengalami berbagai perubahan pada tubuhnya.

Salah satu hal yang membuat Kiky bingung adalah bau tak sedap yang muncul dari pusarnya selama masa kehamilan. Ia mengaku, bau tersebut jauh lebih menyengat dibandingkan sebelumnya.

Kiky Saputri Heran Pusarnya Bau Selama Hamil Anak Pertama
Kiky Saputri Heran Pusarnya Bau Selama Hamil Anak Pertama

Tak hanya dirinya yang merasakan hal ini, orang-orang di sekitarnya juga membenarkan bahwa pusar Kiky memiliki bau tak sedap. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Kiky bahkan memaksa sang manajer untuk mencium bau pusarnya.

Komika berusia 31 tahun itu terlihat mengorek-ngorek pusarnya dengan jari sebelum menyodorkannya kepada sang manajer.

"Pusar lu bau nggak?" tanya Kiky kepada manajernya, dikutip dari Instagram @kikysaputrii, Rabu (18/12/2024).

"Kagak," jawab sang manajer.

"Makanya cobain," balas Kiky sambil menyodorkan jari ke hidung manajernya.

Ternyata, bau pusar Kiky begitu menyengat hingga membuat manajernya mual. Tidak puas dengan itu, Kiky juga meminta orang lain di sekitarnya untuk mencium bau pusarnya.

Kiky pun merasa bingung mengapa pusarnya bisa sebau itu, padahal sebelum hamil tidak pernah mengalami masalah serupa.

"Gue nggak tahu kenapa pusar gue bau kayak kotoran," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3144090/kiky_saputri-gD6d_large.jpg
Kiky Saputri Laporkan Netizen yang Hina Anaknya: Saya Nggak Bisa Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117336/kiky_saputri-XZEf_large.jpg
Kiky Saputri Terharu Pertama Kali Menyusui Baby Kayya, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/33/3116703/kiky_saputri-fkX1_large.jpg
Full Dukungan Suami, Kiky Saputri Yakin Tak Alami Baby Blues
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/33/3116500/kiky_saputri-hY4R_large.jpg
Kiky Saputri Melahirkan Anak Pertama, Dicky Difie: Selamat Ya, Semoga Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/33/3116490/kiky_saputri-D28S_large.jpg
Kiky Saputri Resmi Jadi Ibu, Sambut Kelahiran Putri Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116266/kiky_saputri-5nfq_large.jpg
Jelang Persalinan, Kiky Saputri Cari Petugas Damkar untuk Bantu Lepaskan Cincin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement