Malam Ini TikTok Awards Indonesia 2024 di RCTI, Simak Daftar Lengkap Nominasinya

JAKARTA – TikTok Awards Indonesia 2024 akan digelar secara meriah malam ini. Acara akan disiarkan langsung oleh RCTI, mulai pukul 20.30 WIB.

TikTok kembali berkolaborasi dengan RCTI menggelar TikTok Awards Indonesia 2024. Tema acara yang diusung kali ini adalah The Icons of Tomorow, Today. .

TikTok Awards Indonesia 2024 akan merayakan 81 kreator masa kini (today) yang telah berdedikasi dalam perjalanannya di platform TikTok untuk menjadi sosok (icon) yang menginspirasi dan memberikan kontribusi positif di masa depan (tomorrow).

Ada banyak kejutan spesial, dari kategori nominasi baru hingga deretan bintang tamu keren yang menghibur, menginspirasi, dan memberikan dampak positif sepanjang tahun 2024. Bahkan, ada penampilan musisi mancanegara yang akan memeriahkan gelaran tersebut.

Angga Anugrah Putra, General Manager Content Operations Southeast Asia TikTok berharap, para pemenang nantinya akan memberi dampak besar bagi masyarakat seperti yang dilakukan para pemenang tahun sebelumnya.

"Harapannya, para pemenang TikTok Awards bisa memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat," kata Angga saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/12/2024).

Kehadiran nominasi baru TikTok Awards 2024, menurut Angga, berkat banyaknya content creator yang memberikan dampak dengan konten-konten mereka.

Acara TikTok Awards Indonesia 2024 akan menampilkan berbagai penampilan dari penyanyi-penyanyi terbaik Indonesia, seperti Juicy Luicy, Adrian Khalif, Bernadya, Lyodra, Salma Salsabil, Ayu Ting Ting, Gisella Anastasia, Kak Kev, Sastra Silalahi, serta Raja Dangdut Indonesia, H Rhoma Irama bersama Soneta Group. Selain itu, acara ini juga akan dimeriahkan dengan penampilan spesial dari penyanyi internasional, Jamie Miller, yang pastinya menjadi salah satu momen paling ditunggu di malam puncak tersebut.

Tak hanya penampilan musisi terbaik, TikTok Awards Indonesia 2024 juga akan menghadirkan pembaca nominasi dari sejumlah artis top tanah air, seperti Pandawara, Marshanda, Caren Delano, Louisse Scarlett, Jennifer Bachdim, Tamara Dai, Fitri Tropica, Bachyper, Indro Warkop, Dave Hendrik, Iwet Ramadhan, Tasya Kamila, Rudy Choirudin, Ferry Salim dan Rizky Ridho. Deretan bintang ini akan menambah kemeriahan acara yang penuh dengan kreativitas dan inspirasi.

Acaranya semakin lengkap dengan hadirnya host ternama yang akan memandu jalannya acara, di antaranya Ayu Dewi, Hesti Purwadinata, dan Indra Herlambang. Sementara itu, untuk menghidupkan suasana di Black Carpet, Imam Darto dan Emiwllia akan memandu berbagai keseruan yang terjadi di Black Carpet.