Deretan nominasi dari kategori Celebrity Creator of the Year di TikTok Awards Indonesia 2024. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Platform hiburan digital terdepan TikTok, kembali bekerja sama dengan RCTI, pelopor penghargaan televisi di Indonesia, untuk menggelar TikTok Awards Indonesia 2024. Acara tersebut akan berlangsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (13/12/2024).

Ajang penghargaan tahunan yang digelar sejak 2020 ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pencapaian para kreator, sekaligus menyebarkan inspirasi yang mereka bawa kepada audiens yang lebih luas agar bisa memberikan dampak positif ke depannya.

Mengusung tema "The Icons of Tomorrow, Today", TikTok Awards Indonesia 2024 akan merayakan 81 kreator masa kini (today) yang telah berdedikasi dalam perjalanannya di platform TikTok untuk menjadi sosok (icon) yang menginspirasi dan memberikan kontribusi positif di masa depan (tomorrow).

Para nomine yang berasal dari berbagai latar belakang, budaya, dan daerah ini telah memanfaatkan TikTok sebagai ruang kreatif untuk menghibur, terhubung, dan menciptakan dampak positif yang lebih besar dan lebih nyata bagi masyarakat luas.

Ada banyak kategori dalam acara tersebut. Salah satunya adalah kategori Celebrity Creator of the Year. Adapun daftar nominasi untuk kategori Creator of the Year. Berikut rangkumannya.

1. Rizky Kinos & Nycta Gina (@kinosgina)

Melalui akun TikToknya, artis Rizky Kinos dan Nycta Gina banyak membagikan video kocaknya. Tak heran jika banyak orang yang dibuat ngakak dengan pasangan ini. Video yang mereka buat seperti joget viral hingga video tentang kehidupan sehari-hari.

2. Aurelie Hermansyah (@aureliehermansyahatta)

Aurel Hermansyah banyak membagikan daily vlog di akun TikToknya. Video menggemaskan kedua anaknya, Ameenah dan Azzura juga menarik perhatian netizen.

3. Sarwendah (@sarwendahofficial)

Sarwendah aktif di TikTok membagikan berbagai konten. Dari pantauan MNC Portal, ia sering live streaming menjual berbagai produk.

Selain itu, Sarwendah juga sering membagikan momen dirinya membuat menu bekal anak dengan bentuk-bentuk unik.