Keseruan Red Carpet TikTok Awards Indonesia 2024, Bertabur Bintang Spektakuler

JAKARTA - TikTok Awards Indonesia 2024 siap digelar dengan penuh kemeriahan. Acara yang sangat dinanti ini akan disiarkan langsung oleh RCTI mulai pukul 20.30 WIB.

Dari pantauan di lokasi, suasana red carpet terasa sangat semarak. Para TikTokers mulai berdatangan dengan mengenakan busana terbaik mereka. Saat tiba di area red carpet, para tamu melewati ruangan gelap yang dihiasi gorden hitam, yang membawa mereka menuju ruang instalasi bertema futuristik.

Di dalam ruangan tersebut, lampu neon warna-warni menciptakan kesan estetik, menjadikannya tempat favorit untuk berfoto.

Di ujung area red carpet, terdapat backdrop besar yang digunakan para TikTokers untuk berfoto sambil memamerkan gaya outfit mereka yang memukau. TikTokers perempuan tampil anggun dengan dress penuh aksen bling-bling, sementara TikTokers pria tampil gagah dengan jas yang stylish.

Beberapa nama TikTokers terkenal yang sudah hadir, seperti Sisca Kohl, Ganta, dan Bondol Jpg, menambah kemeriahan suasana red carpet.

Tahun ini, TikTok Awards Indonesia 2024 akan memberikan penghargaan kepada 81 kreator inspiratif yang telah memberikan kontribusi positif melalui platform TikTok. Acara ini juga menghadirkan kategori nominasi baru dan berbagai kejutan, termasuk penampilan musisi mancanegara.