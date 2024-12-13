Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yakin Bebas dari Tuduhan Nikita Mirzani, Vadel Badjideh: Semua Hanya Fitnah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |19:07 WIB
Yakin Bebas dari Tuduhan Nikita Mirzani, Vadel Badjideh: Semua Hanya Fitnah
Yakin Bebas dari Tuduhan Nikita Mirzani, Vadel Badjideh: Semua Hanya Fitnah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Vadel Badjideh menanggapi kasus dugaan pelecehan dan aborsi terhadap anak Nikita Mirzani yang menyeret namanya. Kasus yang sudah bergulir selama tiga bulan di Polres Metro Jakarta Selatan ini membuat Vadel, seorang penari dan TikToker, tetap optimis bahwa ia akan terbebas dari tuduhan tersebut.

"Karena gue selalu doa, gue selalu ingat Tuhan, dan apapun yang gue serahkan ke Allah pasti akan dibantu sama Allah. Backingan gue dari Allah, dan gue dikasih kekuatan dari Allah," ujar Vadel Badjideh saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Pria berusia 19 tahun itu menegaskan bahwa laporan yang dibuat Nikita Mirzani hanyalah fitnah. Ia yakin kebenaran akan terungkap seiring berjalannya waktu, meskipun hingga kini kasus tersebut masih berkutat di tahap pemeriksaan saksi.

Yakin Bebas dari Tuduhan Nikita Mirzani, Vadel Badjideh: Semua Hanya Fitnah
Yakin Bebas dari Tuduhan Nikita Mirzani, Vadel Badjideh: Semua Hanya Fitnah

"Bakal ada info-info baik buat gue, bakal ada jalan-jalan baik buat gue. Kayak yang gue bilang kemarin, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri," tambahnya penuh keyakinan.

Sejak awal, Vadel merasa ada kejanggalan dalam laporan yang diajukan oleh Nikita. Ia dengan tegas membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya, termasuk tuduhan pelecehan dan aborsi terhadap anak Nikita, Laura Meizani atau Lolly.

"Dari awal gue udah yakin ini semua fitnah, dan gue nggak melakukan apa pun sama Lolly. Makanya banyak yang bilang, 'Santai aja,' ya emang santai karena gue nggak ngelakuin apa-apa," tegas Vadel.

Halaman:
1 2
