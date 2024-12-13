Vadel Badjideh Sampaikan Pesan Cinta Anak Nikita Mirzani: Kita Pasti Bertemu Lagi

JAKARTA - Vadel Badjideh merespons pesan cinta yang disinyalir disampaikan oleh Lolly, anak Nikita Mirzani, setelah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pekan lalu.

Dengan penuh keyakinan, Vadel menyatakan perasaannya kepada Laura, yang akrab disapa Lolly, meskipun keduanya tengah menghadapi situasi sulit terkait kasus pidana yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Vadel pun optimis bahwa mereka akan bertemu kembali setelah kasus ini selesai.

"Sekarang gue balas buat Lolly, 'I love you too.' Semoga kita ketemu lagi nanti. Kalau memang sudah ditakdirkan dua insan untuk bersatu, pasti akan dipertemukan," ujar Vadel Badjideh saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Vadel mengaku bahagia menerima pesan cinta tersebut. Namun, ia meyakini bahwa pesan itu juga ditujukan untuk mengubah pandangan publik terhadap hubungan mereka.