Vadel Badjideh Pamer Prestasi Juara Dance di Malaysia: Piala Ini untuk Lolly

JAKARTA – Di tengah sorotan atas kasus dugaan pelecehan dan aborsi yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, Vadel Badjideh justru memamerkan prestasinya di dunia tari. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024).

Baru-baru ini, Vadel berhasil meraih dua piala dari kompetisi dance di Malaysia. Prestasi tersebut, menurutnya, adalah bukti dedikasinya dalam meniti karier sebagai TikToker sekaligus penari profesional.

"Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada para pendukung dari Indonesia. Banyak dukungan yang datang untuk saya dan Bintang. Kami berhasil membawa pulang dua piala untuk Indonesia. Yang pertama, saya memenangkan Individual The Best Dance Award. Kemudian untuk kategori grup, kami juga menang. Ini semua untuk Indonesia," kata Vadel di Polres Metro Jakarta Selatan.

Vadel Badjideh Pamer Prestasi Juara Dance di Malaysia: Piala Ini untuk Lolly

Meskipun tengah menghadapi kasus hukum, Vadel memastikan bahwa fokusnya untuk menari tetap terjaga. "Konsentrasi saya tidak terganggu karena kasus ini. Kami selalu fokus pada dance, menghibur orang, dan menunjukkan prestasi. Alhamdulillah, hasilnya tidak mengecewakan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Vadel juga membalas pesan cinta yang sebelumnya diduga disampaikan oleh Laura Meizani, anak Nikita Mirzani.

"Sekarang gue balas buat Lolly, 'I love you too.' Semoga kita bisa bertemu lagi. Kalau sudah ditakdirkan untuk bersama, pasti akan dipertemukan," ujarnya.