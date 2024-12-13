Jonathan Frizzy Ogah Bantu Biaya Rumah Sakit Anak Rp116 Juta, Dhena Devanka: Dasar Pelit!

JAKARTA - Dhena Devanka membagikan momen saat menemani ketiga anaknya yang harus dirawat di rumah sakit. Sang putri dirawat karena mengalami demam.

Sementara dua anak laki-lakinya harus menjalani operasi amandel. Lewat Instagram, dia membeberkan besaran tagihan biaya rumah sakit ketiga anaknya yang mencapai Rp116 juta.

Ketika Live Instagram, Dhena Devanka meluapkan kekesalannya karena tagihan biaya rumah sakit ketiga anak mereka tak sedikit pun dibantu sang mantan suami, Jonathan Frizzy.



“Aku enggak pernah nagih biaya rumah sakit, tapi pas dia mau jenguk aku iseng bilang bayar fifty-fifty ya. Eh enggak datang dia,” ujar sang selebgram dalam unggahan tersebut.

Karena sikap Jonathan tersebut, Dhena mengaku geram dan curiga kalau niat Ijonk ingin menjenguk anak-anaknya hanya untuk konten di media sosial. Dengan begitu, dia terlihat seperti ayah yang bertanggung jawab.

“Memang dasar pelit! Kalau nyuruh orang jenguk setelah itu foto-foto doang dan diposting di medsos untuk pencitraan doang mending enggak usah datang deh. Kesel banget,” katanya.

Setelah resmi bercerai pada Februari 2022, hubungan Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy bisa dikatakan tak akur. Apalagi Jonathan sempat dituduh selingkuh dengan Ririn Dwi Ariyanti.

