Jonathan Frizzy Emosi Dituding Tak Biayai Rumah Sakit Anak, Ancam Sebar Bukti Perselingkuhan Dhena Devanka

Jonathan Frizzy Emosi Dituding Tak Biayai Rumah Sakit Anak, Ancam Sebar Bukti Perselingkuhan Dhena Devanka. (Foto: Instagram/@ijonkfrizzy)

JAKARTA - Jonathan Frizzy tak terima dituding sang mantan istri, Dhena Devanka pelit karena ogah membiayai biaya rumah sakit anak-anak mereka yang mencapai Rp116 juta.

Bahkan, Dhena juga menyebut mantan suaminya itu hanya ingin pencitraan saat menjenguk anak-anak mereka. Melalui Instagram, Jonathan mengunggah foto kartu asuransi atas nama anak-anaknya.

“Kasihan anak-anakku yang tidak berdosa dan enggak tahu apa-apa dipakai sebagai alat untuk cari panggung, cari simpati, dan menjual drama kesedihan,” kata aktor yang akrab disapa Ijonk itu dalam unggahannya.

Jonathan Frizzy menegaskan, selalu membayar asuransi ketiga anaknya. Namun sang aktor menduga, Dhena Devanka enggan memakai asuransi tersebut untuk membuat imejnya jelek di mata publik.

“Asuransi anak-anak selalu dibayar setiap bulan. Tapi sepertinya, setiap anak sakitsengaja tidak mau pakai (asuransi). Biar bisa menjelekkan papanya, difitnah tidak mau bayar rumah sakit,” tuturnya menambahkan.

Jonathan Frizzy juga menegaskan, dirinya masih menafkahi anak-anaknya setiap bulan. Tak hanya itu, dia juga masih menjalankan perannya membayar cicilan mobil Dhena yang masih berjalan.

“Saya menafkahi menafkahi anak-anak setiap bulan dan membayar cicilan mobil mamanya. Saya tetap bayar cicilan mobil itu karena punya itikad baik, hati nurani, kemanusiaan, dan beragama,” katanya.

Jonathan Frizzy bahkan mengeluarkan ancaman kepada Dhena Devanka jika tak berhenti menjelekkan nama baiknya. Dia mengancam akan mengeluarkan bukti-bukti perselingkuhan mantan istrinya itu sebelum mereka bercerai .

“Jangan sok suci! Jangan sampai saya keluarkan bukti foto-foto transferan, bookingan tiket dia dengan laki-laki lain sebelum cerai dari saya,” ujarnya.