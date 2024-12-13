Keluarga Berharap Amanda Manopo Dapat Jodoh Seiman dan Penyayang

JAKARTA - Amanda Manopo tak pernah diketahui menggandeng pria manapun sejak putus dari Billy Syahputra, pada 2021. Namun beberapa tahun terakhir, dia disebut-sebut sebagai penyebab perceraian Arya Salona dan Putri Anne.

Meski tak pernah menanggapi rumor kedekatannya dengan bapak satu anak itu, namun keluarga berharap, Amanda mendapat jodoh terbaik. Bahkan Angelica Manopo sang kakak mengungkapkan kriteria jodoh terbaik untuk adiknya.

“Aku hanya bisa berdoa saja sih. Semoga Manda dapat jodoh yang takut akan Tuhan. Sesorang yang sayang sama dia dan keluarganya,” ujar Angelica dikutip dari Intens Investigasi, Jumat, pada Jumat (13/12/2024).

Angelica Manopo menegaskan, dirinya hanya akan mendoakan tanpa mencampuri urusan jodoh sang adik. Dia menilai, sang aktris berhak dan harus memilih dan menentukan sendiri jodoh idamannya.

“Kami sebagai keluarga hanya bisa mendoakan. Karena soal jodoh, semua terserah Manda. Keluarga cuma bisa mengingatkan dan memberi masukan. Namun semua balik lagi ke dia,” tuturnya.