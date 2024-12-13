Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keluarga Berharap Amanda Manopo Dapat Jodoh Seiman dan Penyayang

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |11:23 WIB
Keluarga Berharap Amanda Manopo Dapat Jodoh Seiman dan Penyayang
Keluarga Berharap Amanda Manopo Dapat Jodoh Seiman dan Penyayang. (Foto: Instagram/@amandamanopo)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Manopo tak pernah diketahui menggandeng pria manapun sejak putus dari Billy Syahputra, pada 2021. Namun beberapa tahun terakhir, dia disebut-sebut sebagai penyebab perceraian Arya Salona dan Putri Anne. 

Meski tak pernah menanggapi rumor kedekatannya dengan bapak satu anak itu, namun keluarga berharap, Amanda mendapat jodoh terbaik. Bahkan Angelica Manopo sang kakak mengungkapkan kriteria jodoh terbaik untuk adiknya.

“Aku hanya bisa berdoa saja sih. Semoga Manda dapat jodoh yang takut akan Tuhan. Sesorang yang sayang sama dia dan keluarganya,” ujar Angelica dikutip dari Intens Investigasi, Jumat, pada Jumat (13/12/2024).

Angelica Manopo menegaskan, dirinya hanya akan mendoakan tanpa mencampuri urusan jodoh sang adik. Dia menilai, sang aktris berhak dan harus memilih dan menentukan sendiri jodoh idamannya.

“Kami sebagai keluarga hanya bisa mendoakan. Karena soal jodoh, semua terserah Manda. Keluarga cuma bisa mengingatkan dan memberi masukan. Namun semua balik lagi ke dia,” tuturnya. 

Amanda Manopo Cantiknya Kebangetan Bikin Pria Gampang Jatuh Hati
Keluarga Berharap Amanda Manopo Dapat Jodoh Seiman dan Penyayang. (Foto: Okezone)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/33/3187255/amanda_manopo-WHAx_large.jpg
Reaksi Amanda Manopo Dituding Hamil Duluan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3185929/amanda_manopo-dwFU_large.jpg
Amanda Manopo Hamil Anak Pertama, Sara Wijayanto: OTW Jadi Buyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184441/amanda_manopo-2nkw_large.jpg
Alasan Amanda Manopo Ogah Bikin Perjanjian Pranikah dengan Kenny Austin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177380/amanda_manopo_dan_kenny_austin-hPWC_large.jpg
Amanda Manopo Bongkar Kebiasaan Buruk Kenny Austin setelah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177035/amanda_manopo_kenny_austin-txZ3_large.jpg
Amanda Manopo sempat Pesimis soal Cinta sampai Minta Kenny Austin Menjauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176859/amanda_manopo_kenny_austin-L08n_large.jpg
Amanda Manopo dan Kenny Austin Gencar Pamer Kebucinan usai Menikah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement