Mohon Doa, Amanda Manopo Mulai Nyaman Berhijab

JAKARTA - Amanda Manopo belakangan menjadi perhatian publik berkat penampilannya mengenakan hijab dalam first look film 1 Imam 2 Makmum. Dalam salah satu foto promosi, Amanda terlihat mengenakan hijab sambil mencium tangan Fedi Nuril, lawan mainnya di film tersebut.

Dalam film ini, Amanda memerankan karakter Anika, seorang istri dari Arman (diperankan oleh Fedi Nuril), duda beranak satu. Kisahnya berpusat pada perjuangan Anika untuk mendapatkan cinta suaminya dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka, sementara Arman masih belum sepenuhnya melupakan mendiang istrinya.

Saat berbagi pengalamannya mengenakan hijab selama syuting, Amanda mengaku tidak menemui kesulitan berarti. Ia bahkan merasa nyaman dengan hijab hingga sering tetap memakainya di lokasi syuting meski sedang tidak beradegan.

Mohon Doa, Amanda Manopo Mulai Nyaman Berhijab

"Nyaman-nyaman aja sih. Bahkan setelah syuting pun masih pakai hijab, nggak aku lepas. Jadi, senang aja," ujar Amanda di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Amanda juga mulai terbiasa mengenakan pakaian lebih tertutup saat berada di lokasi syuting.

"Jadi sudah terbiasa. Kalau ke lokasi paling pakai kaos, tapi bawahannya pasti celana panjang," tambahnya.

Uniknya, ide agar karakter Anika tampil berhijab ternyata datang dari Amanda sendiri.

"Awalnya, karakter Anika sebenarnya tidak berhijab. Tapi setelah aku baca skenarionya, aku merasa Anika akan terlihat lebih cocok jika mengenakan hijab," ungkap Amanda.