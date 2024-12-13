Haldy Sabri Diduga Belum Berikan Mahar Masjid untuk Irish Bella

Haldy Sabri Diduga Belum Berikan Mahar Masjid untuk Irish Bella. (Foto: Instagram/@haldy_sabri)

JAKARTA - Haldy Sabri diduga belum memberikan mahar berupa masjid untuk Irish Bella seperti yang diucapkannya saat ijab kabul. Dugaan itu muncul setelah pasangan ini mengunggah sebuah video di Instagram.

Dalam video itu, Irish Bella memakai baju berwarna kuning sedangkan Haldy Sabri bak bos yang memakai busana rapi berwarna krem. Mereka terlihat mengecek proyek pembangunan di sebuah lahan kosong.

Pada lahan itu, diduga akan dibangun sebuah masjid yang menjadi mahar Haldy untuk aktris yang akrab disapa Ibel tersebut. Unggahan itu kemudian ramai dibagikan ulang akun gosip di Instagram.

Seperti akun @rumpi_gosip yang mengunggah ulang postingan itu dengan narasi: “Momen Irish Bella dampingi suami ngecek lapangan untuk pembangunan masjid yang jadi mahar pernikahannya.”

Hal tersebut membuat publik bertanya-tanya soal mahar pernikahan mereka yang dianggap masih belum jelas. “Berarti maharnya ngutang dong? Atau gimana nih,” ujar akun @mom*****.