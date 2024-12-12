Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tim Matugi Kembali Pecahkan Rekor, Saksikan Keseruannya di Supermarket Sweep

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |17:48 WIB
Tim Matugi Kembali Pecahkan Rekor, Saksikan Keseruannya di Supermarket Sweep
Tim Matugi Kembali Pecahkan Rekor, Saksikan Keseruannya di Supermarket Sweep. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV menghadirkan game show terbaru berjudul Supermarket Sweep yang menghadirkan hiburan dengan grand prize senilai Rp50 juta. Acara ini tayang setiap Jumat hingga Selasa, pukul 21.15 WIB.

Dipandu oleh Ramzy, game show ini juga menggaet Resty Ananta yang berperan sebagai Sales Promotion Girl (SPG) dan Asyraf Jamal menjadi Sekuriti. Keduanya akan membantu Ramzy selama acara berlangsung.

Setiap episode Supermarket Sweep menghadirkan keseruan bersama para peserta yang heboh belanja sepuasnya, menaklukkan tantangan misteri dengan menguji berbagai macam panca indera, hingga mengisi kata penghubung dengan jawaban kocak dan out of the box.

Pada episode sebelumnya, Tim Matugi kembali memecahkan rekor dengan mencapai level 4 babak Super Sweep untuk hadiah Rp25 juta dan berhasil membawa pulang uang senilai total Rp34 juta.

Untuk bisa membawa pulang grand prize senilai Rp50 juta, para peserta harus melewati empat babak yang terdiri dari Mini Sweep, Round Sweep, Big Sweep, dan Super Sweep.

