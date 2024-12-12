Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Sumber Kekayaan Wika Salim, Pedangdut yang Rugi Miliaran Rupiah karena Manajemen

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |10:30 WIB
6 Sumber Kekayaan Wika Salim, Pedangdut yang Rugi Miliaran Rupiah karena Manajemen (Foto: IG Wika Salim)
A
A
A

JAKARTA - Wika Salim tengah menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini usai dirinya mengaku mengalami kerugian hingga miliar rupiah karena oknum manajemennya diduga menggelapkan honor manggungnya.

Wika mengaku dugaan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum manajemennya ini membuatnya sangat syok sampai mengganggu kesehatan mentalnya. Tidak hanya dirinya yang merasa dirugikan, Wika mengungkap bahwa orang tua dan kru-krunya juga ikut terdampak.

“Kepercayaan orang tua aku dikhianati, kru aku juga terdampak,” tutur Wika saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Rabu (11/12/2024).

Kasus penggelapan dana dengan nilai yang fantastis tersebut tentu membuat masyarakat menjadi penasaran dengan kekayaan Wika Salim. Lantas, dari mana saja sumber kekayaan Wika Salim? Berikut 6 sumber kekayaan Wika Salim.

6 Sumber Kekayaan Wika Salim

6 Sumber Kekayaan Wika Salim

1. Penyanyi Dangdut

Bernyanyi merupakan sumber kekayaan utama Wika Salim. Wika pertama kali memulai kariernya menjadi seorang penyanyi saat mengikut ajang pencarian bakat dangdut, StarDut, pada tahun 2008 silam.

Karier solonya dimulai pada tahun 2013 dengan merilis single solo perdananya, Lagu Ngutang (2013). Setelah itu, Wika aktif merilis single-singlenya, mulai dari Pacar Mana Pacar (2013), Da’ Aku Mah Apa Atuh (2015), sampai Bersama Garuda We Are Together (2023) yang merupakan lagu pengisi Piala Duni U-17 pada tahun 2023.

2. Akting

Tidak hanya menjadi seorang penyanyi, Wika juga kerap terjun ke dunia seni peran. Karier aktingnya dimulai saat Wika membintangi serial televisi berjudul Pengen Jadi Orang Bener (2012).

Setelah itu, ia mendapat banyak tawaran lagi untuk berakting di sejumlah serial televisi, seperti ABG Jadi Manten (2014) dan Bidadari Takut Jatuh Cinta (2015). Selain serial televisi, Wika juga membintangi sejumlah film dan FTV.

3. Presenter

Selain akting dan bernyanyi, Wika Salim sempat beberapa kali menjadi presenter di beberapa acara televisi, seperti Ini Talkshow, Ini Sahur Lagi, dan D’Koplo. Wika bahkan pernah didapuk menjadi co-host di acara Bukan Empat Mata bersama Tukul Arwana.

 

