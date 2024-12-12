Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Ketahuan Ngevape , Haji Faisal: Hati-hati Selalu Waspada

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |11:31 WIB
Fuji Ketahuan <i>Ngevape</i> , Haji Faisal: Hati-hati Selalu Waspada
Fuji Ketahuan {Ngevape} karena Teman, Haji Faisal: Hati-hati Selalu Waspada. (Foto: Instagram/@fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fuji menjadi sorotan warganet usai ketahuan ngevape saat video call dengan Erika Carlina dan Rachel Vennya. Terkait hal tersebut, Haji Faisal sebagai ayah pun buka suara. 

“Saya rasa tidak perlu dibesar-besarkan ya. Mungkin, dia sedang suntuk di rumah. Saya rasa, itu tidak berlebihan lah,” tuturnya saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, pada 11 Desember 2024. 

Haji Faisal cukup memahami bahwa anak-anaknya bisa saja merasa jenuh dengan pekerjaan mereka yang begitu padat. Dia juga enggan menjadi orangtua yang terlalu mengekang gerak anak-anaknya.

Apalagi saat ini anak-anaknya sudah tak lagi tinggal bersamanya. Sehingga dia tak bisa selalu mengontrol tindakan anak-anaknya. Karena itu, dia berharap, anak-anaknya memiliki teman dan pergaulan yang baik.

“Sebagai teman, seharusnya kan bisa saling jaga. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya agak kecewa dengan orang-orang yang sengaja mengumbar aib orang lain,” tuturnya.

Haji Faisal (MPI)
Fuji Ketahuan {Ngevape} karena Teman, Haji Faisal: Hati-hati Selalu Waspada. (Foto: Okezone)

Halaman:
1 2
