Wika Salim Siap Laporkan Pelaku Penggelapan Honor Manggungnya

JAKARTA - Pedangdut Wika Salim mengaku siap membawa kasus dugaan penggelapan yang menimpanya dari oknum manajemen ke jalur hukum. Dia berniat melaporkan pelaku dalam waktu dekat. Sebelumnya, Wika sudah berbesar hati menunggu itikad baik pelaku untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.



"Ya kalau ke tim kuasa hukum aku pastinya udah ada komunikasi, cuman untuk ketok palunya seperti apa ya besok. Ya kan belum ada yang dia lakukan real ‘ini penyelesaiannya’, gitu. Aku sih masih nunggu sampai bener-bener (diselesaikan)," kata Wika Salim di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, belum lama ini.



Selaku korban, Wika juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk bernegosiasi soal penyelesaian kasus ini. Hanya saja, dia sudah memiliki rencana tegas apabila pelaku tak menggubris upaya mediasi tersebut.





"Kita tunggu aja apa yang dia mau kasih ke kita, kalau kita rasa cukup yang dia kasih buktinya ke kita ya udah mungkin lu maunya gimana," ucap Wika.



"Tapi kalau kita rasa dianya juga berusaha untuk memanipulasi lagi, yaudah kita jalan terus kasusnya," sambungnya.



Sejatinya, Wika sudah menyerahkan rencana laporan polisi ke kuasa hukumnya, Sandy Arifin. Dia tak ingin masalah ini mengganggu pekerjaannya yang lain.



"Itu konfirmasi dulu aja ke Sandy Arifin, untuk itunya aku udah serahkan ke mas Sandy. Jadi aku nggak mau kerjaan aku yang lain keganggu. Ini tuh menguras tenaga ya," pungkasnya.

