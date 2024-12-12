Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wika Salim Siap Laporkan Pelaku Penggelapan Honor Manggungnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |08:21 WIB
Wika Salim Siap Laporkan Pelaku Penggelapan Honor Manggungnya
Wika Salim. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Wika Salim mengaku siap membawa kasus dugaan penggelapan yang menimpanya dari oknum manajemen ke jalur hukum. Dia berniat melaporkan pelaku dalam waktu dekat. Sebelumnya, Wika sudah berbesar hati menunggu itikad baik pelaku untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

"Ya kalau ke tim kuasa hukum aku pastinya udah ada komunikasi, cuman untuk ketok palunya seperti apa ya besok. Ya kan belum ada yang dia lakukan real ‘ini penyelesaiannya’, gitu. Aku sih masih nunggu sampai bener-bener (diselesaikan)," kata Wika Salim di Kawasan Tendean, Mampang Prapatan, belum lama ini.

Selaku korban, Wika juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk bernegosiasi soal penyelesaian kasus ini. Hanya saja, dia sudah memiliki rencana tegas apabila pelaku tak menggubris upaya mediasi tersebut.

Wika Salim



"Kita tunggu aja apa yang dia mau kasih ke kita, kalau kita rasa cukup yang dia kasih buktinya ke kita ya udah mungkin lu maunya gimana," ucap Wika.

"Tapi kalau kita rasa dianya juga berusaha untuk memanipulasi lagi, yaudah kita jalan terus kasusnya," sambungnya.

Sejatinya, Wika sudah menyerahkan rencana laporan polisi ke kuasa hukumnya, Sandy Arifin. Dia tak ingin masalah ini mengganggu pekerjaannya yang lain.

"Itu konfirmasi dulu aja ke Sandy Arifin, untuk itunya aku udah serahkan ke mas Sandy. Jadi aku nggak mau kerjaan aku yang lain keganggu. Ini tuh menguras tenaga ya," pungkasnya.

(qlh)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190139//yusman_kusuma-N1uX_large.jpg
Yusman Kusuma Bantah Selingkuh dengan Jule: Kami Hanya Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189788//tersangka_ayu_puspita-eMuE_large.jpg
Polisi: Tiga Orang di Kasus WO Ayu Puspita Masih Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715//viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728//viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678//viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677//viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement