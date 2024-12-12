Regenerasi Musik Dangdut, Rhoma Irama Siapkan Langkah Ini

JAKARTA - Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia (PAMDI) mengadakan kembali ajang bergengsi Lomba Cipta Lagu Dangdut (LCLD) ke-6. Peluncuran resmi acara ini digelar pada Rabu, 11 Desember 2024, dengan kemeriahan yang disiarkan secara langsung melalui saluran Indosiar.

LCLD 6 tidak hanya bertujuan untuk menemukan bakat-bakat baru, tetapi juga untuk mengangkat musik dangdut ke level yang lebih tinggi, menjadikannya lebih relevan dan dihargai oleh generasi masa kini.

Rhoma Irama, Ketua Umum PAMDI, menjelaskan bahwa ajang LCLD 6 tidak hanya sekadar kompetisi namun telah terbukti berhasil menggali talenta-talenta muda dan menjadi langkah strategis untuk memajukan industri musik dangdut Indonesia.

Regenerasi Musik Dangdut, Rhoma Irama Siapkan Langkah Ini

“LCLD adalah platform penting untuk menemukan pencipta lagu dangdut yang berpotensi menginspirasi dan meramaikan industri musik dangdut tanah air,” ujarnya, Rabu (11/12).

Ia juga menyampaikan harapannya mengenai peran penting kompetisi ini dalam memperkenalkan karya-karya dangdut berkualitas ke ranah yang lebih luas.

“Kami berharap, melalui kompetisi ini, akan lahir karya-karya baru yang tak hanya menggema di Indonesia, tetapi juga dapat mendunia," tutur Rhoma Irama.

LCLD 6 kali ini hadir dengan konsep yang lebih segar dan penuh inovasi, menawarkan nuansa baru yang semakin memeriahkan perjalanan kompetisi. Kompetisi ini memberikan kesempatan bagi siapa saja, termasuk para pencipta lagu, musisi, serta penyanyi dangdut untuk bersaing dan tampil dihadapan publik.

Menurut Ridho Rhoma, Ketua Pelaksana LCLD, kompetisi kali ini dipastikan akan semakin menarik berkat keberagaman juri yang mencakup musisi lintas genre, negarawan, dan budayawan.

“Keterlibatan juri dari latar belakang yang beragam akan memberikan nuansa yang berbeda dalam lomba ini,” ucapnya.

LCLD 6 bukan hanya menjadi milik para pelaku industri dangdut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

“Kompetisi ini bukan hanya untuk para insan dangdut, tetapi juga merupakan milik seluruh bangsa Indonesia,” kata Ridho Rhoma.

Dalam kesempatan terpisah, Waskito, Sekretaris Jenderal PAMDI, mengungkapkan bahwa LCLD merupakan salah satu upaya strategis untuk mempromosikan musik dangdut agar mendapatkan pengakuan internasional, khususnya sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO.

“Saya yakin, dukungan masyarakat Indonesia untuk menjadikan dangdut sebagai warisan Budaya Tak Benda sangat besar. LCLD merupakan salah satu cara untuk memperkuat upaya ini,” jelas Waskito.