HOME CELEBRITY MUSIK

Rhoma Irama Ajak Tokoh Nasional Cari Lagu Dangdut Terbaik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |12:07 WIB
Rhoma Irama Ajak Tokoh Nasional Cari Lagu Dangdut Terbaik
Rhoma Irama Ajak Tokoh Nasional Cari Lagu Dangdut Terbaik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ajang Lomba Cipta Lagu Dangdut (LCLD) VI kini memasuki tahap baru setelah resmi menutup pendaftaran peserta pada 20 Februari 2025. Saat ini, panitia tengah mempersiapkan proses penjurian yang dijadwalkan berlangsung pada awal Maret 2025.

Menurut Ridho Rhoma, Ketua Pelaksana LCLD VI, proses penjurian akan dilakukan secara serentak oleh lebih dari 20 juri yang terdiri dari penyanyi dangdut senior, tokoh agama, tokoh budaya, pencipta lagu, hingga perwakilan media.

"Juri akan bekerja sesuai dengan aturan lomba. Selama proses penjurian, mereka akan menjalani masa karantina," ujar Ridho.

Rhoma Irama Ajak Tokoh Nasional Cari Lagu Dangdut Terbaik
Rhoma Irama Ajak Tokoh Nasional Cari Lagu Dangdut Terbaik

Beberapa nama besar di industri dangdut dipastikan menjadi juri dalam kompetisi ini, di antaranya Mansyur S, Rita Sugiarto, Cici Faramida, Iyeth Bustami, Erie Susan, Caca Handika, dan Dadang S. Selain itu, panitia juga melibatkan Fachrie Ali, seorang pengamat sosial dan budaya.

Kehadiran juri dari luar dunia musik dangdut ini menjadi terobosan sekaligus sejarah baru dalam pelaksanaan LCLD.

Ridho menjelaskan bahwa proses penjurian LCLD VI akan dilakukan dalam dua tahap.Tahap Penyisihan, pada tahap awal yang dimulai pada awal Maret 2025, semua juri akan menyeleksi lagu-lagu terbaik sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

Halaman:
1 2
