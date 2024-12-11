Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Konser Sukses Besar, Taylor Swift Beri Bonus Rp3 Triliun untuk Kru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |08:25 WIB
A
A
A

LOS ANGELES - Taylor Swift baru saja menyelesaikan perjalanan panjang konser Era’s Tour-nya yang berlangsung selama dua tahun. Konser yang mencatatkan kesuksesan luar biasa ini ditutup dengan pertunjukan terakhir di Vancouver, Kanada, pada 8 Desember 2024.

Menurut laporan ENews, Taylor Swift memberikan bonus fantastis kepada seluruh kru yang terlibat dalam tur tersebut. Total bonus yang diberikan penyanyi All Too Well ini mencapai Rp3 triliun.

Bonus ini tidak hanya diberikan kepada anggota band dan penari yang tampil bersamanya di atas panggung, tetapi juga mencakup kru yang bekerja di balik layar. Mereka yang menerima bonus meliputi pengemudi truk, juru masak, tim penjualan, staf produksi di berbagai tingkatan, tukang kayu, koreografer, tim tata rambut, keamanan, hingga pekerja logistik lainnya.

“Kami telah berkeliling dunia dengan tur ini, dan mengalami begitu banyak petualangan,” ujar Taylor kepada para penonton saat konser terakhirnya.

