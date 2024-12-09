Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kata Aisar Khaled soal Tudingan Dekati Fuji hanya Gimmick

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |11:11 WIB
Kata Aisar Khaled soal Tudingan Dekati Fuji hanya Gimmick
Kata Aisar Khaled soal Tudingan Dekati Fuji hanya Gimmick (Foto: IG Aisar)
JAKARTA – Selebgram asal Malaysia, Aisar Khaled, belakangan ini menjadi perbincangan publik setelah secara terbuka mengaku tertarik pada Fujianti Utami, atau lebih dikenal dengan Fuji An.

Keduanya pertama kali bertemu saat Aisar Khaled bertanding tinju melawan kakak Fuji, Fadly Faisal, dalam acara Byon Combat pada 30 November 2024. Dalam laga tersebut, Fadly Faisal keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Aisar.

Namun, pengakuan Aisar yang menyukai Fuji memunculkan spekulasi. Banyak yang menuding bahwa hal tersebut hanya sekadar gimmick, termasuk pertandingan tinju yang dianggap telah diatur.

Kata Aisar Khaled soal Tudingan Dekati Fuji Hanya demi Gimmick
Kata Aisar Khaled soal Tudingan Dekati Fuji hanya Gimmick

YouTuber Atta Halilintar, yang sempat mengundang Aisar Khaled ke podcast YouTube-nya, juga beberapa kali mempertanyakan apakah kedekatan Aisar dengan Fuji hanya untuk menarik perhatian.

Meski demikian, Aisar Khaled dengan santai membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa perasaannya terhadap Fuji tulus, tanpa ada niat untuk memanfaatkan situasi demi popularitas.

"Saya sebelumnya tidak mengenal Fadly, kenal Fuji pun ya begitu saja. Aku hanya mengikuti hati dan berusaha yang terbaik," ujar Aisar dalam podcast tersebut, Senin (9/12/2024).

Aisar juga memastikan bahwa semua yang terjadi di atas ring hingga pertemuannya dengan Fuji sama sekali tidak direncanakan atau bagian dari skenario.

"Nggak ada gimmick, yang ada di ring itu murni yang terjadi," tegas Aisar.

 

1 2
