HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibu Luapkan Kekecewaan pada Sandrinna Michelle, Tantang untuk Bertemu

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |09:09 WIB
Ibu Luapkan Kekecewaan pada Sandrinna Michelle, Tantang untuk Bertemu
Ibunda Sandrinna Michelle. (Foto: TikTok)
A
A
A

HUBUNGAN Sandrinna Michelle dengan ibunya, Purwanti tampaknya kembali merenggang. Pasalnya,Purwanti mendadak meluapkan emosinya kepada sang putri hingga menantangnya untuk bertemu.

Melalui live Instagram, Purwanti yang tampak kecewa dengan sikap putrinya, memberikan pesan menohok.  Sebab sebagai seorang ibu, dia merasa masih memiliki hak terhadap kehidupan Sandrinna. 

”9 bulan saya mengandung dia. Bukan orang di luar sana yang punya hak. Seorang ibu yang sepenuhnya punya hak untuk anaknya. Nggak perlu kamu banyak basa-basi. Kalau kamu punya mental, hadapi ini orang tua,” ujar Purwanti dikutip dari akun TikTok @infoartisviralhits, Rabu (11/12/2024). 

Dengan berapi-api, Purwanti bahkan menantang Sandrinna untuk datang menemuinya. 

Sandrinna Michelle

”Sini, duduk bareng ngopi bareng, ngeteh bareng sama mami. Hadapin nih orang tua, nggak perlu kamu gimana-gimana, hadepin! Gue tantang lu kalau mau datang ke sini ngopi, ngeteh bareng sama saya. Saya buka pintu ini lebar-lebar buat kamu kalau kamu berani ngadepin saya,” ungkapnya. 

Purwanti pun mengingatkan putrinya tentang popularitas yang didapatnya saat ini bukan hanya karena usahanya sendiri melainkan ada peran dirinya di sana.

”Jangan kamu merasa hebat sekarang ini. Kamu bisa seperti itu tuh karena siapa. Ada orang-orang di belakang kamu menuju kesuksesan kamu. Bukan kamu sukses sendiri, bukan. Kamu ingat suatu saat itu semua bisa diambil kapan aja dengan caranya Allah,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
