11 Peserta Indonesian Idol Season XIII Berhasil Meraih Golden Ticket, 3 Orang Gagal

JAKARTA - Audisi Indonesian Idol season XIII pada audisi kedua semakin seru. Ada 11 peserta tambahan yang berhasil meraih Golden Ticket untuk melaju ke babak berikutnya. Audisi episode kedua ini ditayangkan pada Selasa (10/12/2024) malam.

Total, ada 14 peserta yang tampil pada malam itu. Mereka memiliki karakternya masing-masing dan sebagian besar menunjukkan kemampuan di atas rata-rata. Sehingga dewan juri sangat terpukau dengan penampilannya.

Masing-masing peserta ini memukau juri dengan keunikan suara, keberanian, dan karisma panggung yang menjanjikan. Namun, perjalanan tidak mudah bagi seluruh peserta yang tampil pada malam itu.

Setidaknya ada tiga nama yang gagal lolos pada audisi episode kedua, yakni Muhammad Halim, Elia Margaretha, dan George Pattiapon. Langkah mereka harus terhenti di tahap audisi yang dinilai langsung oleh dewan juri utama.