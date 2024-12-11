Peserta Indonesian Idol Elia Margaretha Bawakan Lagu Billie Eilish, Hanya Anang Kasih Yes Gara-Gara Ini

JAKARTA - Audisi Indonesian Idol season XIII diikuti oleh banyak peserta dari beragam latar belakang. Seperti Elia Margaretha yang merupakan seorang konten kreator.

Elia berhasil menghibur dewan juri Indonesian Idol, yang terdiri dari Anang, Bunga Citra Lestari (BCL), Maia Estianti, Ello, dan Judika. Karakternya yang menarik membuat suasana di ruang audisi sangat ceria.

Saat memperkenalkan diri, Elia mengatakan bahwa dirinya cukup populer di TikTok karena men-cover lagu Billie Eilish, Birds of a Feather. Gayanya bernyanyi dengan teknik khas membuat banyak orang terhibur dengannya.

Lagu tersebut juga dibawakannya saat audisi di depan dewan juri. Bahkan, dia membawakan lagu tersebut dengan gaya yang sama seperti saat merekamnya untuk dibagikan di TikTok.

Hal tersebut membuat dewan juri terkejut dengan teknik bernyanyi yang digunakannya. Sebab, Elia membawakannya seperti menarik napas sangat dalam. Bahkan, Ello sampai menutup wajahnya dengan kedua tangan.

Saat lagu berhenti, Ello langsung menanyakan lokasi toilet. Ini sebagai candaan kepada Elia yang dianggap sudah tak tahan buang air kecil karena bernyanyi seperti itu.

"Toilet mana toilet, di situ ya. Itu tuh toilet," kata Ello sambil menaham tawanya.