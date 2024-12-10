Deretan Film Blockbuster Pilihan Sepanjang Minggu, Hanya di GTV

GTV Hadirkan Deretan Film Blockbuster Pilihan dari Top Gun hingga Revolver. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Memasuki minggu kedua Joy D’Cember, GTV kembali menghadirkan deretan film blockbuster dalam Big Movies Platinum. Film-film pilihan tersebut akan menemani waktu santai Anda sepanjang minggu ini.

Film legendaris Top Gun yang dibintangi Tom Cruise, Val Kilmer, dan Kelly McGillis ini akan tayang pada Selasa (10/12/2024). Kisahnya tentang perjalanan Maverick, seorang pilot tempur yang penuh ambisi.

Kemudian ada Revolver yang tayang pada Rabu (11/12/2024). Film yang dibintangi Jason Statham, Ray Liotta, dan André 3000 ini berkisah tentang seorang pria yang terjebak dalam permainan berbahaya di dunia gangster.

Dari film action, Anda akan disuguhi film komedi keluarga Playing With Fire, pada Jumat (13/12/2024). Film yang dibintangi John Cena dan Brianna Hildebrand itu bercerita tentang petugas pemadam kebakaran yang harus menjaga dua anak dan anjing nakal.

Sementara pada akhir pekan, ada Black Hawk Down yang akan tayang pada Sabtu (14/12/2024). Film perang epik tersebut dibintangi Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Hardy, Eric Bana, Orlando Bloom, dan Tom Sizemore.