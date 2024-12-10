Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Drama Bujet Pernikahan Vior dan Vincent, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |06:30 WIB
JAKARTA - Episode terbaru The Next Step 2 akan menyuguhkan cerita tentang kesibukan Nita Vior dan Vincent Kosasih dalam mempersiapkan pesta pernikahan mereka. 

Vior dan Vincent menggelar pertemuan dengan Boy William dan tim wedding organizer (WO) dari Maxima Production. Dari pertemuan itu, Vincent akhirnya mengetahui total biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan mereka.

Vincent memang memercayakan persiapan pesta pernikahan mereka kepada Vior dengan bujet sebesar Rp2 miliar. Namun karena Vior menginginkan pesta pernikahan yang mewah, anggaran membengkak secara signifikan. 

Untuk sewa Ritz-Carlton Grand Ballroom saja, mereka harus menggelontorkan dana sebesar Rp1,2 miliar untuk venue. Belum lagi gaun pengantin mewah Vior yang mencapai Rp100 juta.

Dekorasi venue bertema Crazy Rich Asians dibanderol seharga Rp1 miliar. Sementara untuk membawa penari akrobatik asal Brasil, Vior harus mengelontorkan dana Rp200 juta. Itu belum biaya perjalanan sang penari ke Indonesia.

Halaman:
1 2
