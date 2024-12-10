Piyu Padi Reborn Dukung Ari Bias Perjuangkan Royalti dari Agnez Mo

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Satrio Yudi Wahono, atau yang lebih dikenal sebagai Piyu Padi Reborn, menyatakan dukungannya kepada anggota AKSI, Ari Bias, dalam memperjuangkan hak royalti atas lagu-lagu ciptaannya yang dibawakan oleh Agnez Mo.

Piyu bahkan hadir secara langsung dalam sidang gugatan perdata pelanggaran hak cipta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/12/2024).

Piyu menyatakan keprihatinannya terhadap nasib para pencipta lagu di Indonesia, terutama terkait masalah pelanggaran hak cipta dan ketidakjelasan pembayaran royalti.

"Sebagai Ketua AKSI, saya wajib mendukung dan memberikan dukungan penuh kepada anggota kami, termasuk Ari Bias, yang sedang memperjuangkan haknya atas karya-karyanya," ujar Piyu di PN Jakarta Pusat.

Piyu menyoroti kondisi industri musik Indonesia yang dinilainya tidak berjalan dengan baik, khususnya dalam pengelolaan royalti.

"Ada masalah mendasar di industri musik kita, terutama dalam tata kelola royalti performing right. Banyak yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya," ungkap Piyu.

Ia juga menyoroti kesenjangan sosial yang terjadi antara pencipta lagu dan para penyanyi. Menurutnya, penyanyi sering kali mendapatkan bayaran tinggi untuk penampilan mereka, sementara pencipta lagu justru tidak menerima apa-apa.

"Ada kesenjangan luar biasa. Misalnya, penyanyi bisa mendapat honor ratusan juta sekali tampil, minimal 50 juta. Tapi pencipta lagu, seperti Ari Bias, tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dari royalti untuk konser," jelasnya.

Piyu menekankan pentingnya memperjuangkan kesejahteraan para pencipta lagu. Menurutnya, pandangan publik yang menganggap pencipta lagu hidup berkecukupan karena karyanya sering dinyanyikan oleh penyanyi terkenal tidak sesuai dengan kenyataan.

"Banyak yang berpikir pencipta lagu pasti kaya karena lagunya terus dimainkan atau dinyanyikan oleh artis besar. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Penciptanya sering kali tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah masalah yang harus kita perbaiki bersama," tegas Piyu.