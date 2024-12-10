Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nikita Mirzani: Iis Dahlia Itu Mulutnya Comberan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |07:30 WIB
Nikita Mirzani: Iis Dahlia Itu Mulutnya Comberan
Nikita Mirzani. (Foto: IG Nikita)
A
A
A

JAKARTA - Artis Nikita Mirzani belum lama ini secara terang-terangan menyenggol pedangdut Iis Dahlia. Hal itu dipicu oleh rekan Nikita Mirzani yakni Faraj Achmad Mahfud atau Zack Raj yang menuliskan bahwa ada seorang penyanyi dangdut yang diduga menjelek-jelekkan dirinya dan Nikita Mirzani mengenai brand kecantikan.

Sindiran itu ditulis oleh Zack Raj di Instagram story pribadinya. "Ada yang cerita ke salah satu teman baikku, 'Zack itu sama Niki kalau brand kosmetik enggak bayar ke mereka, pasti dijelek-jelekin'. Tolong disebut apa dan siapa yang transfer ke aku. Biar lo paham ada namanya bacot dan tanggung jawab. Si kumis Lele dangdut sih sukanya jual gosip biar ngejilat sana sini dapat job," tulis Zack Raj. 

Penyanyi dangdut kumis lele itu diduga kuat adalah Iis Dahlia.  Terkini, Nikita Mirzani mengumpamakan mulut Iis Dahlia itu seperti comberan.

"Iis Dahlia itu mulutnya comberan ya. Sampaikan saja sama dia sudah ya," tegas Nikita Mirzani saat di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Nikita Mirzani

Sayangnya, ibu tiga anak itu tidak sudi membahas lebih lanjut soal Iis Dahlia.

