6 Sumber Kekayaan Mahalini yang Diisukan sedang Hamil Anak Pertama

6 Sumber Kekayaan Mahalini yang Diisukan sedang Hamil Anak Pertama. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)

JAKARTA - Sumber kekayaan Mahalini yang diisukan sedang hamil anak pertama. Penyanyi asal Bali itu memang belum mengumumkan kabar bahagia terkait kehamilannya tersebut secara terbuka.

Namun penggemar meyakini, istri Rizky Febian itu tengah berbadan dua. Alasannya, karena pelantun Sial tersebut selalu mengenakan outfit longgar saat manggung seakan ingin menutupi bagian perutnya.

Di tengah isu kehamilan sang penyanyi, yuk mengulik sumber kekayaan Mahalini yang tak kalah dari sang suami. Ternyata, pundi-pundinya tak hanya dari pekerjaannya sebagai penyanyi. Penasaran? Berikut ulasan Okezone.

6 Sumber Kekayaan Mahalini

1.Honor Manggung

Sebagai penyanyi, Mahalini telah merilis sederet lagu hits, seperti Sial, Sisa Rasa, dan Melawan Restu. Popularitas lagu-lagu tersebut terlihat dari dominasinya di berbagai platform musik streaming. Dengan popularitas itu, tak heran jika honor manggung Mahalini mencapai Rp100 juta setiap kali tampil.

2.Pendapatan dari YouTube

Sumber kekayaan Mahalini lainnya berasal dari YouTube. Saat ini, channel YouTube Mahalini sudah memiliki 857.000 subscriber. Mengutip data Social Blade, channel YouTube sang penyanyi dengan total 380 juta view menghasilkan USD1.900 hingga USD30.900 (Rp30 juta-Rp490 juta) per bulan. Sementara channel YouTube @mahaliniraharjaofc diprediksi menghasilkan USD23.200 hingga USD371.200 atau setara Rp368 juta-Rp5,8 miliar per tahun.

3.Endorsement/Brand Ambassador

Akun Instagram pribadi Mahalini dengan 5 juta follower juga menjadi wadah bagi sang penyanyi untuk mempromosikan berbagai brand. Tawaran endorsement yang diterimanya mencakup berbagai kategori, mulai dari kecantikan, makanan, hingga gaya hidup.

4.Bisnis Kuliner

Sumber kekayaan Mahalini lainnya adalah Ramu Nostalgia, bisnis kuliner yang dibangunnya bersama sang suami, Rizky Febian. Lini bisnis tersebut menawarkan berbagai minuman jadul yang akan membawa konsumen mengenang masa kecil, Dengan konsep unik dan eksekusi menarik, Ramu Nostalgia sukses mencuri perhatian konsumen.

5.Royalti