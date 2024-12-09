Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Sumber Kekayaan Mahalini yang Diisukan sedang Hamil Anak Pertama

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |20:30 WIB
6 Sumber Kekayaan Mahalini yang Diisukan sedang Hamil Anak Pertama
6 Sumber Kekayaan Mahalini yang Diisukan sedang Hamil Anak Pertama. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Mahalini yang diisukan sedang hamil anak pertama. Penyanyi asal Bali itu memang belum mengumumkan kabar bahagia terkait kehamilannya tersebut secara terbuka. 

Namun penggemar meyakini, istri Rizky Febian itu tengah berbadan dua. Alasannya, karena pelantun Sial tersebut selalu mengenakan outfit longgar saat manggung seakan ingin menutupi bagian perutnya. 

Di tengah isu kehamilan sang penyanyi, yuk mengulik sumber kekayaan Mahalini yang tak kalah dari sang suami. Ternyata, pundi-pundinya tak hanya dari pekerjaannya sebagai penyanyi. Penasaran? Berikut ulasan Okezone.

6 Sumber Kekayaan Mahalini

1.Honor Manggung

Sebagai penyanyi, Mahalini telah merilis sederet lagu hits, seperti Sial, Sisa Rasa, dan Melawan Restu. Popularitas lagu-lagu tersebut terlihat dari dominasinya di berbagai platform musik streaming. Dengan popularitas itu, tak heran jika honor manggung Mahalini mencapai Rp100 juta setiap kali tampil. 

2.Pendapatan dari YouTube

Sumber kekayaan Mahalini lainnya berasal dari YouTube. Saat ini, channel YouTube Mahalini sudah memiliki 857.000 subscriber. Mengutip  data Social Blade, channel YouTube sang penyanyi dengan total 380 juta view menghasilkan USD1.900 hingga USD30.900 (Rp30 juta-Rp490 juta) per bulan. Sementara channel YouTube @mahaliniraharjaofc diprediksi menghasilkan USD23.200 hingga USD371.200 atau setara Rp368 juta-Rp5,8 miliar per tahun.

3.Endorsement/Brand Ambassador

Akun Instagram pribadi Mahalini dengan 5 juta follower juga menjadi wadah bagi sang penyanyi untuk mempromosikan berbagai brand. Tawaran endorsement yang diterimanya mencakup berbagai kategori, mulai dari kecantikan, makanan, hingga gaya hidup.

4.Bisnis Kuliner

Sumber kekayaan Mahalini lainnya adalah Ramu Nostalgia, bisnis kuliner yang dibangunnya bersama sang suami, Rizky Febian. Lini bisnis tersebut menawarkan berbagai minuman jadul yang akan membawa konsumen mengenang masa kecil, Dengan konsep unik dan eksekusi menarik, Ramu Nostalgia sukses mencuri perhatian konsumen.

5.Royalti

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/33/3132561/inul_daratista-xyAm_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Inul Daratista si Pedangdut Termahal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123276/codeblu-mok9_large.jpg
Sumber Kekayaan Codeblue, Food Reviewer yang Terseret Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112372/ariel_tatum-anw2_large.jpg
Sumber Kekayaan Ariel Tatum yang Film Terbarunya Jeblok di Pasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/33/3110149/abidzar_al_ghifari-T0SK_large.jpg
Sumber Kekayaan Abidzar Al Ghifari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106752/sherina_munaf-S6dQ_large.jpg
3 Sumber Kekayaan Sherina Munaf yang Baru Gugat Cerai Baskara Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/33/3104752/agnez_mo-WQr7_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Agnez Mo yang Miliki Rumah di Los Angeles
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement