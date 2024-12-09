Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Sumber Kekayaan Olivia Allan, Istri Denny Sumargo yang Ternyata Komisaris Perusahaan Jalan Tol

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |01:45 WIB
3 Sumber Kekayaan Olivia Allan, Istri Denny Sumargo yang Ternyata Komisaris Perusahaan Jalan Tol
3 Sumber Kekayaan Olivia Allan, Istri Denny Sumargo yang Ternyata Komisaris Perusahaan Jalan Tol. (Foto: Instagram/@oliviasumargo)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Olivia Allan, istri Denny Sumargo yang memiliki karier cemerlang di berbagai bidang. Sosoknya dikenal luas setelah menikah dengan Denny Sumargo.

Sejak menikah, Olivia kerap tampil dalam berbagai konten Densu di media sosial. Gaya bicaranya yang unik sukses mencuri perhatian warganet. Namun di balik gaya kocaknya, Olivia bukan orang sembarangan loh.

Dia pernah menjadi direktur bahkan komisaris di beberapa perusahaan besar. Saat ini, dia juga mengurus perusahaan hiburan yang didirikan suaminya, Denny Sumargo Management.

3 Sumber Kekayaan Olivia Allan

1.Karier Profesional

Olivia Allan
Sumber Kekayaan Olivia Allan. (Foto: Instagram/@oliviasumargo)

Lulus dari Monash University, Australia, dan memegang gelar Master of International Law dari China, Olivia Allan memulai karier profesionalnya sebagai Customer Relations di PT Sumberdaya Sewatama pada 2009. 

Dari perusahaan itu, dia kemudian memegang beberapa jabatan strategis di beberapa perusahaan, seperti Area Sales Manager PT Sulzer Turbo Services (2016) dan Project Manager PT Jakarta Propertindo (2017-2018).

Pada 2019-2022, Olivia Allan menjabat sebagai Direktur Utama PT Jasa Medivest, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus mengelola limbah medis. Pada periode yang sama, dia dipercaya menjadi Direktur PT Citra Persada Infrastruktur.

2.Komisaris Independen

Olivia Allan
Sumber Kekayaan Olivia Allan. (Foto: Instagram/@oliviasumargo)

Sumber kekayaan Olivia Allan berikutnya adalah dari perannya sebagai komisaris independen di beberapa perusahaan, termasuk PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Pengangkatannya sebagai komisaris independen diumumkan saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perusahaan tersebut, pada 15 Juni 2023.

3.Endorsement dan Bisnis Lainnya

