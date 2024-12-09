Laura Meizani Bilang I Love You ke Vadel Badjideh, Nikita Mirzani: Tak Masalah

JAKARTA - Nikita Mirzani mengaku tahu kalau putrinya, Laura Meizani titip salam sekaligus mengungkapkan cinta kepada Vadel Badjideh. Dia mengaku, tak mempermasalahkan hal tersebut.

“Enggak masalah. Mau dia titip salam kek, titip santet kek, bagi saya tidak masalah,” katanya saat Live Instagram yang diunggah ulang akun TikTok @yati24.sr, pada 8 Desember 2024.

Terpenting bagi Nikita Mirzani, proses hukum tetap bergulir meski putrinya terkesan belum bisa melupakan Vadel Badjideh.

“Karena proses hukum tetap berjalan. Kita lihat saja dia masih bisa menghirup udara bebas enggak nanti? Dia masih bisa ikut tahun baru enggak? Kita lihat,” ungkap sang aktris dalam Live tersebut.

Nikita Mirzani bahkan sangat yakin Vadel Badjideh akan masuk bui sebelum Tahun Baru. Dia bahkan mengajak netizen taruhan sebesar Rp5 miliar jika perkataannya tersebut tidak terbukti.