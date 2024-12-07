Nikita Mirzani Tuntut Iis Dahlia Bertanggung Jawab: Jangan Belagak Sibuk

JAKARTA - Nikita Mirzani kembali membuat heboh dunia maya dengan luapan emosinya yang ditujukan kepada pedangdut Iis Dahlia. Melalui unggahan di Instagram Story pribadinya, Nikita mendesak agar Iis segera membaca pesan yang ia kirim melalui DM Instagram.

“Jangan pura-pura buta seperti Agus ya, @isdadahlia. Baca itu DM gue,” tulis Nikita Mirzani.

Tak hanya itu, Nikita juga menuntut Iis Dahlia bertanggung jawab atas sebuah pernyataan, meski tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud.

Nikita Mirzani Tuntut Iis Dahlia Bertanggung Jawab: Jangan Belagak Sibuk

“Gak usah belagak sibuk, tanggung jawab sama apa yang lo omongin,” tegasnya.

Namun, hingga kini, baik Nikita maupun Iis Dahlia belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai masalah yang terjadi di antara mereka.